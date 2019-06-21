Almanya'da imalat PMI yükseldi | Ekonomi Haberleri

Almanya'da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 1,1 puan artarak 45,4 puana yükseldi.

IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi PMI, haziranda önceki aya kıyasla 1,1 puan artarak 45,4 puana ulaştı. Sektörün PMI verisi, Alman ekonomisinin beşte birini temsil ediyor.

Servis sektörü PMI verisi de haziranda 55,4’ten 55,6’ya yükseldi.

IHS Markit ekonomisti Trevor Balchin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Haziran PMI verisinin Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte ılımlı bir hızda istikrar kazandığını teyit ettiğini belirterek, “Hizmet sektörünün büyümesi trendin üzerinde kalmaya devam ediyor ve imalat sektöründe sıkıntılı dönem Haziran ayında da devam etse de üretiminin, yeni siparişlerin, ihracatın son yılların en düşük seviyesinin üzerine çıkmasıyla en kötünün geçtiğine dair geçici işaretler var. Ancak, Alman özel sektörü için uzun vadeli görünüm zayıf kalıyor.” ifadesini kullandı.

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