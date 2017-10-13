‹ Önceki Haber Bank of America'dan 6 yılın en büyük kârı Bank of America'dan 6 yılın en büyük kârı Sonraki Haber › Sanayi ciro endeksi arttı Sanayi ciro endeksi arttı

IMF Başkanı`ndan sanal para uyarısı!

13.10.2017 - 14:29

IMF Başkanı Christine Lagarde dijital para birimlerine karşı uyardı.

IMF Başkanı Christine Lagarde, CNBC'ye verdiği bir mülakatta büyük merkez bankaları ve regülatörleri dijital para birimleri konusunda uyardı.

Lagarde, küresel finans kuruluşlarının, ödeme sistemleri ve finansal hizmetleri şimdiden 'sarsmaya' başlayan teknolojik ürün gelişimlerini yeterince gözlemlemeyerek risk aldığını belirtti. IMF Başkanı "Büyük tahribatlar görmeye yakın olduğumuzu düşünüyorum." yorumunu yaptı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Lagarde dijital para teknolojilerinin geniş çaplı etkilerinin izlenmesi gerektiğine dikkat çekti ve "Dijital para konusunda ciddileşme zamanı geldi" dedi.

Dijital para Bitcoin'in değeri bugün 5.800 doların üzerini gördü. Bitcoin fiyatında bu yıl yükseliş yüzde 480'e ulaştı.


Etiketler

  • IMF
  • Christine Lagarde
  • merkez bankaları
‹ Önceki Haber Bank of America'dan 6 yılın en büyük kârı Bank of America'dan 6 yılın en büyük kârı Sonraki Haber › Sanayi ciro endeksi arttı Sanayi ciro endeksi arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
106.432 Değişim: 0,47% Hacim : 4.366 Mio.TL Son veri saati : 17:19
Düşük 105.340 13.10.2017 Yüksek 106.552
Açılış: 106.099
3,6365 Değişim: -0,48%
Düşük 3,6286 13.10.2017 Yüksek 3,6639
Açılış: 3,65395
4,3122 Değişim: -0,34%
Düşük 4,3090 13.10.2017 Yüksek 4,3402
Açılış: 4,32675
151,91 Değişim: -0,05%
Düşük 151,67 13.10.2017 Yüksek 152,58
Açılış: 151,98
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.