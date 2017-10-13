Bank of America'dan 6 yılın en büyük kârı

Bank of America, artan faizlerin desteğiyle altı yılın en büyük karını elde etti.

Varlık büyüklüğü açısından ABD'nin ikinci büyük bankası olan Bank of America, mali yılını 3. çeyreğinde karını yüzde 15 artırdı. Karın yükselmesinde maliyetlerdeki azalma ve yüksek faizlerin getirdiği faydalar etkili oldu.

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Bank of America'nın 3. çeyrekte dağıtılabilir net karı 5,12 milyar dolar, hisse başına 48 cent oldu. Geçen yılın aynı döneminde net kar 4,45 milyar dolar, hisse bayına 41 cent olmuştu. 3. çeyrekte gelirler ise yüzde 1 artışla 22,08 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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