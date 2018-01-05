Fed'den 'bitcoin' açıklaması

St. Louis Fed Başkanı Bullard, “Bitcoin işlemlerinin bu noktada politika yapıcıların fazla endişe etmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum” dedi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yakın zamanda imzalanan vergi reformunun bazı “iyi şeyler” içerdiğini ve Fed'in söz konusu yasanın arz yönlü etkilerine tepki vermesi gerekmediğini belirtti.

Philadelphia'daki konuşmasının ardından basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği mülakatta “Fed'in tersine dönmüş bir getiri eğrisi elde edeceğimiz kadar çok zorladığını görmek istemem” diyen Bullard, “Bu getiri eğrisi konusu konuşulması gereken bir durum; ne kadar erken o kadar iyi” diye devam etti. St. Louis Fed Başkanı, “Vergi yasası konusunda, birçok iyi şeyin yapıldığını düşünüyorum” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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Sanal para hakkında da konuşan Bullard, “Bitcoin işlemlerinin bu noktada politika yapıcıların fazla endişe etmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Bullard'ın, Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) oy hakkı bulunmuyor.

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