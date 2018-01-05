Otomobil satışları 2017'de azaldı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 2.8 azaldı.

Otomobil Distribütörleri Derneği'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 2.8 azaldı ve bu dönemde toplam 956,194 adet satış gerçekleşti.

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Ülkede otomobil ve ticari araç satışları, Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 4'lük bir azalma göstererek 136 bin 240 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, Aralık ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 7.7 azalırken, söz konusu satışlar, 2017 genelinde bir önceki yıla göre yüzde 4.5 azalma gösterdi.

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