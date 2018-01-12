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Dünya devinden 'Bitcoin' hamlesi

12.01.2018 - 12:17

Fast food devi KFC sınırlı da olsa Bitcoin ile ürün satışına başladı.

Bitcoin, kripto para piyasasının en çok yatırım alan para birimi olmasına ve hızlı yükselişine rağmen finans çevreleri ve yatırımcılar tarafından yasal statüsü ve meşruluğu tartışılıyor. İşte bu tartışmalar sürerken fast food devi KFC’nin Kanada resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Bitcoin’e yatırım yapmayı planlayanları heyecanlandırdı.

“Bitcoin Kovası” isimli ürününü tanıtan KFC, şu tweet’i attı:

“Bitcoin’in ne olduğunu ya da nasıl çalıştığını bilmiyoruz ama sizinle parmaklarınızı yalayacak kadar iyi bir tavuğun arasına girmek istemedik”

Takipçilerden gelen yorumlara da cevap veren KFC, birikimlerin yükselişteki Bitcoin’e yatırım olarak kullanılmasını da önerdi.

Bitcoin’in kurucusu olduğu iddia edilen ‘Satoshi’ye de seslenen KFC, kimliğini açıklaması halinde kendisine bir kova tavuk vereceklerini açıkladı.

Limitli bir süre için geçerli teklifte “KFC Kova” 0.0010305 Bitcoin’e, yani yaklaşık 14 dolara (Yaklaşık 52 lira) satılıyor.


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