Türkiye'nin büyüme beklentisini açıkladı

İngiltere merkezli ekonomi araştırma şirketi Capital Economics, Türkiye ekonomisinin 2018'de 2017'deki seviyenin yarısından daha az büyümesini bekliyor.

Gelişen Piyasa Başekonomisti Neil Sharing'in de içerisinde bulunduğu Capital Economics analistleri, rapor yayınladı. Analistler raporda, "Türkiye ekonomisinin 2018 yılında 2017'de kaydedilen seviyenin yarısından daha az bir seviyede büyümesini bekliyoruz" ifadesi kullanıldı. Raporda, ülkede son dönemde artan artan cari açığın ve son 10 yılda yaşanan kredi büyümesinin getirdiği zayıflıkların, şirketin tahminine ilişkin aşağı yönlü riskleri yansıttığı kaydedildi.

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