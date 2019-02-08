‹ Önceki Haber Bodrum nüfusunun 9 katı turist ağırlayacak Bodrum nüfusunun 9 katı turist ağırlayacak Sonraki Haber › İkinci sondaj gemisi bu ay Akdeniz'de olacak İkinci sondaj gemisi bu ay Akdeniz'de olacak

Dev bankanın analistinden Bitcoin tahmini

08.02.2019 - 14:24
Dev bankanın analistinden Bitcoin tahmini | Bitcoin Haberleri

Aktiflerine göre ABD'nin en büyük bankası olan JP Morgan'ın analisti Panigirtzoglou, "Bitcoin yeniden yükselişe geçecek" değerlendirmesinde bulundu.

ABD merkezli, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JP Morgan'ın analisti Nikolaos Panigirtzoglou, bitcoin (BTC) ilgisinin yeniden yükselişe geçeceğini ileri sürdü. CNBC'deki Futures Now programına katılan Panigirtzoglou, kripto piyasası hakkında olumlu tahminlerde bulundu.

JP Morgan analisti, Wall Streette Bitcoin'e duyulan ilginin yeniden yükseleceğini ve piyasaya kurumsal yatırımcıların da dahil olacağını söyledi. Şirketlerin kripto para birimi ile ilgilerini yenilemeleri gerektiğini belirten Panigirtzoglou şunları söyledi: "Kripto para piyasasında şu sıralar görmekte olduğumuz istikrar, daha fazla kurumsal yatırımcının yakın gelecekte bu alanda var olmasına zemin hazırlıyor. Kripto para piyasası yeni bir piyasa, bu piyasa bir balon evresi yaşamıştı ancak şimdi söndü."

##$HABER_1452691$##

Analist, ayrıca kripto paraların istikrarlı bir şekilde devam etmesinin, yeni firmaları da bu alana çekeceğini belirterek, buna rağmen Bitcoin'in geri dönüş yapması için birkaç yıl alabileceğini ekledi.

2017 yılında 19 bin 783.21 dolara kadar yükselen Bitcoin, bu hafta bütün zamanların en büyük kaybını yaşayarak yüzde 83 düşüşle 3 bin 500 doların altına geriledi.


‹ Önceki Haber Bodrum nüfusunun 9 katı turist ağırlayacak Bodrum nüfusunun 9 katı turist ağırlayacak Sonraki Haber › İkinci sondaj gemisi bu ay Akdeniz'de olacak İkinci sondaj gemisi bu ay Akdeniz'de olacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.452 Değişim: -0,32% Hacim : 5.444 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 102.119 08.02.2019 Yüksek 102.742
Açılış: 102.495
5,2511 Değişim: -0,26%
Düşük 5,2336 09.02.2019 Yüksek 5,2781
Açılış: 5,2649
5,9466 Değişim: -0,53%
Düşük 5,9391 09.02.2019 Yüksek 5,9971
Açılış: 5,9783
221,93 Değişim: 0,02%
Düşük 220,74 08.02.2019 Yüksek 222,41
Açılış: 221,88
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.