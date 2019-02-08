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Bodrum nüfusunun 9 katı turist ağırlayacak

08.02.2019 - 13:28
Bodrum nüfusunun 9 katı turist ağırlayacak | Ekonomi Haberleri

Bodrum Tanıtma Vakfı Kurucu Başkanı ve TTYD Başkan Yardımcısı Çakır, "Bu yıl Bodrum'a gelen yabancı turist sayısının 2018'e göre yüzde 15 artışla 1,5 milyonu aşacağını tahmin ediyoruz. Bodrum, 2019'da nüfusunun 9 katı yabancı turist ağırlayacak" dedi.

Bodrum Tanıtma Vakfı Kurucu Başkanı ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkan Yardımcısı Recai Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'a yönelik yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin son yıllarda tavan yaptığını kaydederek ilginin her geçen dönem arttığını söyledi.

Geçen yıl Bodrum'a gelen turist sayısında ciddi artış yaşandığını dile getiren Çakır, 2018'de Milas-Bodrum Havalimanı dış hatlar terminaline gelen ziyaretçi sayısının önceki yıla göre yüzde 62'lik artışla 483 binden 781 bine çıktığını bildirdi.

Bodrum limanlarına gelen yabancı turistlerin sayısının geçen yıl 2017'ye göre yüzde 14 arttığını ifade eden Çakır, rakamın 294 binden 336 bin yükseldiği bilgisini verdi.

Çakır, "Yani Bodrum'a hava ve deniz yoluyla direkt gelen yabancı turist sayısı 2018'de önceki yıla göre yüzde 44 artarak bir milyon 117 bine yükseldi. Bu rakamın ortalama yüzde 3'ü kadar da kara yolu ve iç hatlarla gelen olduğunu düşünürsek Bodrum'u ziyaret eden yabancı turist sayısının 2018'de bir milyon 170 bin olduğunu görüyoruz. Geçen yıl Bodrum'a havayolu ile gelen yolcu sayısındaki yüzde 62'lik yükseliş, bu artışta etkili oldu." diye konuştu.

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Erken rezervasyonların çok iyi durumda olduğunu ve Bodrum'a ilginin bu yıl da yüksek olacağını dile getiren Çakır, "Bu yıl Bodrum'a gelen yabancı turist sayısının 2018'e göre yüzde 15 artışla 1,5 milyonu aşacağını tahmin ediyoruz. Bu durum, 2011-2012 yıllarından sonra düşmeye başlayan yabancı turist sayısının tekrar zirveye ulaşacağının göstergesi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çakır, son açıklanan resmi rakamlara göre Bodrum'un nüfusunun 171 bin 850 olduğunu anımsatarak, ilçenin 2019'da nüfusunun 9 katı yabancı turist ağırlamasını beklediklerini aktardı.

"EN ÇOK İNGİLTERE, RUSYA VE POLONYA'DAN GELİYORLAR"

Çakır, Bodrum'u daha çok Avrupalı turistin tercih ettiğini belirterek, geçen yıl Milas Bodrum Havalimanına direkt uçan yabancı turist sayısında 177 bin 881 ile başı İngiltere'nin çektiğini söyledi.

İngiltere'yi 97 bin 537 turist sayısı ile Rusya'nın takip ettiğini aktaran Çakır, Polonya'nın 86 bin 403 turistle üçüncü, Almanya'nın 80 bin 857 turistle dördüncü, Hollanda'nın 53 bin 810 turistle beşinci, Ukrayna'nın 48 bin 363 turistle altıncı, Belçika'nın 34 bin 29 turistle yedinci sırada yer aldığını anlattı.

Çakır, geçen yıl Fransa'dan havayolu ile 19 bin 168 turistin, İsrail'den 16 bin 293 turistin, Azerbaycan'dan da 14 bin 168 turistin Bodrum'a direkt uçtuğunu aktardı.

Recai Çakır, "2016'da sadece 3 bin 788 Rus Bodrum'a gelirken 2018'de bu sayı 97 bin 537 oldu. Polonya'dan gelen turist sayısı 2016'ya göre geçen yıl 4 kat, Almanya'dan gelen turist sayısı ise yaklaşık 2,5 kat arttı." dedi.

"TERCİH NEDENİ TATİL, EĞLENCE VE MAVİ YOLCULUK"

Çakır, yabancı turistlerin Bodrum'u genelde tatil için tercih ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Birinci sırada eğlence ve mavi yolculuk geliyor. Bunun dışında kalesi, kültürü, antik tiyatrosu, tarih ve doğa için de gelenler de çok sayıda. Yine detoks kampı gibi sağlık aktiviteleri için Bodrum'u tercih eden yabancı turistler de mevcut. Özellikle bütün yazını orada geçiren yabancılar ve yerli ciddi bir potansiyeli var. Bu anlamda Bodrum, Türkiye'de nadir yerlerden bir tanesi. Biz de vakıf olarak 25 ayrı ülkede fuarlara katılarak bölgemizi tanıtıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinden sosyal medya fenomenlerini ağırlıyoruz. Bunun dışında ajanslarla çalışarak, ilçemizin marka değerini artırmak için çabalıyoruz."

Çakır, Bodrum'un yurt dışından ciddi bir lüks turist kitlesini ağırladığını kaydederek, "Bu insanlar aktarmalı değil, direkt olarak Bodrum'a gelmek istiyor. Kültür ve Turizm Bakanımızın hamlesiyle Bodrum, Antalya, Dalaman gibi önemli destinasyonlara direkt uçuşlar başlıyor. Hem bunun sayısını artırmak hem de uçuşları 12 aya yaymak gerekiyor." ifadelerini kullandı. 


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