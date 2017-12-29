Borsa Başkanı Karadağ'dan 'bitcoin' uyarısı

Borsa İstanbul Başkanı Karadağ , Bitcoin için 'manipülatif' ifadesini kullandı.

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, blockchain teknolojilerini yakından takip ettiklerini, önümüzdeki süreçte ürünlerde de bu teknolojileri kullanacaklarını kaydetti. Bloomberght'nin haberine göre; Karadağ "Kriptoloji, para transferinde belki merkez bankalarının ve tüm finans sisteminin vazgeçemeyeceği bir alan ve teknoloji, bu alana yatırım yapmayan kuruluşlar zaten ciddi anlamda geride kalacak" dedi.

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Bitcoin'in çok manipülatif olduğunu söyleyen Karadağ konuya ilişkin olarak "Kumar oynamak isteyen başka platformlarda işini yapsın. Bugün 3 lira, yarın 3 milyon derken bir sonraki gün aşağı yönlü harekette mağduriyetler yaşamasınlar. Biz bitcoinle ilgili uyarıyoruz ama finans teknolojisinde yer alan kurumların blockchain teknolojileri ve benzer teknolojileri takip ediyor olması lazım. Hem yatırım maliyetlerini azaltıyor, hem de güvenliği oldukça yüksek seviyelere çıkıyor" diye konuştu.

Karadağ 2018'de Borsanın halka arz çalışmalarının sürdüğünü belirterek "2018'de inşallah Borsa halka arz edilecek" dedi. Şu anda 10-12 firmanın halka arza hazırlandığını kaydeden Karadağ, 2018'de halka arz ikliminin uygun olduğunu düşündüğünü ve gelecek sene halka arzda 10 milyar TL'nin yakalanabileceğini sözlerine ekledi.