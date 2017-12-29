Kredi kartı faiz oranlarıyla ilgili açıklama

Merkez Bankası, kredi kartlarında faiz oranlarını değiştirmedi.

Merkez Bankası, 2018 yılının ilk çeyreği için kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır. " denildi.