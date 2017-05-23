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Bitcoin'den tüm zamanların rekoru

23.05.2017 - 10:11

Bitcoin'in değeri 2.235 dolara çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 2.230 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi olarak bilinen Bitcoin'in değeri, bugün TSİ 22.30 itibarıyla 2.235 dolara çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Bitcoin'in piyasa değeri de 36,5 milyar dolar oldu.

Böylece, Bitcoin'in değeri bugün yüzde 9'un üzerinde yükselirken, bu yılın başından itibaren de yüzde 124 artış kaydetti.

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Sadece internet ortamında dijital olarak tüketilebilen Bitcoin'in değeri, ABD'deki siyasi belirsizlik ortamı ve dünya genelinde siber güvenlik endişeleriyle hafta sonu 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı.

Dünya genelinde dijital aygıtları olumsuz etkileyen "WannaCry" virüsüne dikkati çeken uzmanlar, söz konusu yazılımın kullanıcıların dosyalarını şifrelediğini, şifreyi açmak için virüsü oluşturan kimselerin 500 dolar değerinde Bitcoin talep ettiğini, bunun da sanal para biriminin değerini arttırdığını vurguladı.

Uzmanlar, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump hükümetine karşı geçen hafta yatırımcılarda oluşan güvensizlik ortamına işaret ederek, bunun Bitcoin'e olan talebi yükselttiğini belirtti.

İlk kez 2008 yılında dijital bir para birimi olarak ortaya çıkan Bitcoin'in, geçen yıl itibarıyla yaklaşık 100 bin satıcı tarafından internetten yapılan alışverişlerde ödeme olarak kabul edildiği tahmin ediliyor.


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