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Fitch'den ABD'ye uyarı

23.05.2017 - 10:07

Fitch Ratings, ABD'nin "korumacı ticaret" politikalarının gerçekleşmesi halinde dünya genelinde büyük ekonomilerin olumsuz etkileneceği hakkında uyarıda bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ABD'de korumacı ticaret uygulamalarının hızla artması olasılığının dünya ekonomisi için önemli bir risk olarak görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ve Beyaz Saray'daki ilk günleri sırasında ticaret alanında artan korumacı söylemlere işaret edilirken, bunların henüz "agresif ticari önlemlere" dönüşmediği bildirildi. Açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası sırasında dile getirdiği küreselleşme karşıtı demeçlerin ve hükümetin ABD'nin ticaret açığını azaltmaya yönelik adımlarının şu anki küresel ticaret yönetim çerçevesiyle uyuşmadığı vurgulanırken, Trump'ın korumacı politikaları benimsemesi durumunda, ABD'nin ticaret yaptığı ülkelerden misilleme gelebileceğine de işaret edildi.

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Fitch Ratings açıklamasında, ABD'nin Meksika, Çin, Güney Kore ve Tayvan'dan ithal ettiği mallara yüzde 35 vergi koyması, ABD'nin ülkede yaşayan 1 milyon göçmeni sınır dışı etmesi ve ABD'de iş dünyasıyla hane halkında güvenin azalması durumlarında, dünya genelindeki büyük ekonomilerde olumsuz şokların görüleceği ifade edildi.

EKONOMİDE KÜÇÜLME GÖRÜLEBİLİR

Söz konusu şokların gerçekleşmesi halinde, Amerikan ekonomisinin bu sene yüzde 2,1 yerine yüzde 1,9 büyümesinin beklendiğine değinilen açıklamada, ekonominin gelecek sene yüzde 2,6 yerine yüzde 2, 2019'da da yüzde 2,3 yerine yüzde 1,3 genişlemesinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, ABD gibi Çin, Güney Kore ve Meksika ekonomilerinin de şoklar nedeniyle gelecek senelerde düşük büyüme sergilemesinin öngörüldüğü belirtilirken, avro bölgesi, Japonya ve İngiltere ekonomilerinin de şoklardan olumsuz etkileneceği kaydedildi.

 


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