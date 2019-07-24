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Bitcoin'deki düşüş sürüyor

24.07.2019 - 10:33
Bitcoin'deki düşüş sürüyor | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri adaptasyonuna yönelik olumlu gelişmelere rağmen piyasadaki düşüşün devam etmesiyle son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 84'ü düştü ve piyasanın en büyüğü Bitcoin 9 bin 726 dolara kadar geriledi.

İran hükümetinin elektrik masraflarını azaltma amacıyla kripto para birimleri madenciliğini resmi olarak tanıyacağı haberlerine rağmen, kripto para birimlerine yönelik daha önce yapılan üst düzey açıklamaların etkisiyle başlayan düşüş eğilimi Çarşamba günü devam etti. Bitcoin’in, 22 Temmuzda 10 bin 500 doların üzerine çıkmasının ardından piyasadaki düzeltme hareketinin devam etmesiyle piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi 10 bin doların altında işlem görmeye devam etti. Bitcoin'deki düşüş eğilimi altcoin'lerde de etkili oldu ve piyasaya düşüş hakim oldu.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.98 düşüşle 9 bin 726 dolardan işlem gördü ve 173 milyar 460 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65'ini oluşturdu.

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Toplam 2,374 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 84'ü geriledi ve piyasadaki düşüş eğilimine son 24 saatte yüzde 13.68 düşüşle 29'uncu sıradaki Bitcoin Gold öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 0.05 ve yüze 0.80 ile sırasıyla yalnızca Tether ve EOS yükseldi.

En büyük 100'deki genel düşüşe paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.0 düşüşle 266 milyar 492 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 59 milyar 131 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.98

2.Ethereum yüzde 3.39

3.Ripple yüzde 2.72

4.Litecoin yüzde 3.47

5.Bitcoin Cash yüzde 5.85

6.Binance Coin yüzde 5.73

9.Bitcoin SV yüzde 5.68

10.Stellar yüzde 4.37 düşerken

7.Tether yüzde 0.05

8.EOS yüzde 0.80 yükseldi.


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