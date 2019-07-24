‹ Önceki Haber Bitcoin'deki düşüş sürüyor Bitcoin'deki düşüş sürüyor Sonraki Haber › Deutsche Bank zarar açıkladı Deutsche Bank zarar açıkladı

BMC rekor artışla devler listesinde

24.07.2019 - 10:50
BMC rekor artışla devler listesinde | Ekonomi Haberleri

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, bu yıl ilk kez savunma sanayisinde dünyanın en büyük 100 şirketi arasına adını yazdırdı. BMC'nin 554 milyon dolarla listeye 85'inci sıradan giriş yapmasıyla dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketi arasındaki Türk şirket sayısı 5'e çıktı.

Askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de BMC için düzeltmeye gidildi. 

Düzeltmenin gerekçesinde, editoryal dikkatsizlik nedeniyle BMC'ye, şirket verilerini son tarihten önce sunmasına rağmen, 22 Temmuz'da yayımlanan orijinal ilk 100 sıralamasında yer verilmediği ifade edildi. Listedeki şirketlerin verileri yanlış kabul edilmedikçe yayınından sonra sıralamaların değiştirilmediği belirtilirken, BMC bildirilen savunma gelirine uygun sırada listeye eklendi. 

Bu düzeltmeyle birlikte ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ve ROKETSAN'dan sonra BMC de adını dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketi arasına yazdırdı. Böylece listedeki Türk firma sayısı da 5'e yükselmiş oldu.

##$HABER_1456359$##

BMC, ilk kez girdiği listede 85'inci sırayı STM ile paylaştı. Şirketin bu başarıyı yakalamasında savunma sanayisinde geçen yıl yakaladığı rekor gelir artışı belirleyici oldu. 

Şirket, geçen yıl ki faaliyetleri dolayısıyla 655 milyon dolar gelir elde etti. Bu gelirin yüzde 85'i savunma sanayisine yönelik faaliyetlerden sağlandı. 
Yurt içi ve dışındaki müşterileri için zırhlı araçlar üreten BMC, geçen yıl savunma sanayisi gelirlerini yüzde 86 artırdı. Şirketin, 2017'de 298 milyon dolar olan savunma sanayisi gelirleri geçen yıl 554 milyon dolara ulaştı. 

Savunma gelirlerinde yüzde 86 artışla Defense News Top 100 listesindeki tüm firmaları geride bırakan BMC'nin en yakın rakibi yüzde 73 artışla Belçika'dan John Cockerill Defense oldu. 

KARA GÜCÜNDE BMC İMZASI

BMC savunma sanayisinde, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ordularının ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler sunuyor. 
Kirpi, Amazon ve Vuran gibi zırhlı araçlar çeşitli silah, keşif-gözetleme sistemleriyle farklı coğrafyalarda görev yapıyor. 

BMC Taktik Tekerlekli Araçları, mühimmat ve kargo taşıyıcı, topçeker, kurtarıcı, akaryakıt ve su tankeri platformları gibi birçok alanda kullanılıyor. 

BMC Lojistik Destek Araçları, uçak akaryakıt ikmal tankeri, özel amaçlı çekiciler, itfaiye araçları, su tankerleri, vidanjör, frigorifik kasalı araçlar ve çöp kamyonları gibi çeşitlilikte görevler yapıyor. 

Şirketin, tank taşıyıcı, mayına dayanıklı ve balistik koruma seviyesi yüksek personel taşıyıcı BMC Midilux-Z, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) gibi özel araç çözümleri bulunuyor. 

Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretim sorumluluğunu üstlenen BMC, aynı zamanda zırhlı araçlar ve Altay tankı için motor geliştirme projeleri yürütüyor. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Bitcoin'deki düşüş sürüyor Bitcoin'deki düşüş sürüyor Sonraki Haber › Deutsche Bank zarar açıkladı Deutsche Bank zarar açıkladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.183 Değişim: -0,36% Hacim : 4.341 Mio.TL Son veri saati : 16:04
Düşük 101.769 24.07.2019 Yüksek 102.871
Açılış: 102.810
5,7219 Değişim: 0,10%
Düşük 5,7001 24.07.2019 Yüksek 5,7393
Açılış: 5,7164
6,3793 Değişim: -0,09%
Düşük 6,3562 24.07.2019 Yüksek 6,3925
Açılış: 6,3848
262,21 Değişim: 0,65%
Düşük 259,83 24.07.2019 Yüksek 263,11
Açılış: 260,50
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.