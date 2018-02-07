Bitcoin'de yeni senaryo!

ABD'de Cumhuriyetçi senatör Shelby, Bitcoin ve diğer kripto paraların bir varlık sınıfı olarak gelecek beş yılda trilyonlarca dolar değere kavuşabileceğini söyledi.

ABD'de Senato Bankacılık Komitesi üyesi Cumhuriyetçi senatör Richard Shelby, Bitcoin ve diğer kripto paraların bir varlık sınıfı olarak gelecek beş yılda trilyonlarca dolar değere kavuşabileceğini ve ABD finansal sistemi için “sistemik risk” oluşturabileceğini belirtti.

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Bloomberght'de yer alan habere göre; Shelby, Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC) Başkanı J. Christopher Giancarlo ve Hisse Senetleri ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton'ın konuşmasının ardından “Bu bir kripto para, birçok insan ne olduğunu anlamıyor; devlet tarafından desteklenmiyor ve tehlikeli bir şey” dedi. Düzenlemeye ilişkin bir çerçevenin gerekli olmayabileceğini belirten Shelby, SEC, CFTC, Fed ve Hazine Bakanlığı'ndaki yetkililerin bir araya gelip konuyu tartışması gerektiğini belirtti.

Shelby, “(Kripto paralar) Beş yılda ya da daha kısa sürede trilyonlarca dolar değerinde olabilir” dedi ve bunun sistemik risk oluşturabileceğini belirtti.

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