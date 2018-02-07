Altın fiyatlarında yeni tahmin

Goldman Sachs, altın fiyatlarının 1500 dolara kadar tırmanabileceğini belirtti.

Goldman Sachs Inc. emtia araştırma birimi küresel yöneticisi Jeffrey Currie, jeopolitik durumun daha tehlikeli hale gelmesi durumunda altının yıl sonunda 1,500 dolara kadar tırmanabileceğini belirtti.

Currie, “Çin'deki servet çarpanı, Güneydoğu Asya ve gelişen piyasalar kaynaklı daha geniş talep emsalsiz” dedi. Currie, normal şartlarda değerli metalin fiyatını aşağı çekecek bir ortam olmasına karşın altının desteklendiğini belirtti.

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Currie'nin Bloomberg Television ile gerçekleştirdiği mülakata göre Goldman'ın altında yıl sonu hedefi ons başına 1,375 dolar seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte Currie, jeopolitik durumun daha tehlikeli hale gelmesi durumunda ise altın 1,400 ve hatta 1,500 dolara kadar tırmanabilir.

Spot piyasada işlem gören altın, TSİ 14:56'te ons başına 1,328 dolar seviyelerinden işlem gördü.

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