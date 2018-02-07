‹ Önceki Haber Çelik üretiminde tarihi rekor Çelik üretiminde tarihi rekor Sonraki Haber › Bitcoin'de yeni senaryo! Bitcoin'de yeni senaryo!

Altın fiyatlarında yeni tahmin

07.02.2018 - 11:42

Goldman Sachs, altın fiyatlarının 1500 dolara kadar tırmanabileceğini belirtti.

Goldman Sachs Inc. emtia araştırma birimi küresel yöneticisi Jeffrey Currie, jeopolitik durumun daha tehlikeli hale gelmesi durumunda altının yıl sonunda 1,500 dolara kadar tırmanabileceğini belirtti.

Currie, “Çin'deki servet çarpanı, Güneydoğu Asya ve gelişen piyasalar kaynaklı daha geniş talep emsalsiz” dedi. Currie, normal şartlarda değerli metalin fiyatını aşağı çekecek bir ortam olmasına karşın altının desteklendiğini belirtti.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Currie'nin Bloomberg Television ile gerçekleştirdiği mülakata göre Goldman'ın altında yıl sonu hedefi ons başına 1,375 dolar seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte Currie, jeopolitik durumun daha tehlikeli hale gelmesi durumunda ise altın 1,400 ve hatta 1,500 dolara kadar tırmanabilir.

Spot piyasada işlem gören altın, TSİ 14:56'te ons başına 1,328 dolar seviyelerinden işlem gördü.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

  • Goldman Sacsh
  • altın
‹ Önceki Haber Çelik üretiminde tarihi rekor Çelik üretiminde tarihi rekor Sonraki Haber › Bitcoin'de yeni senaryo! Bitcoin'de yeni senaryo!
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.766 Değişim: -0,70% Hacim : 1.547 Mio.TL Son veri saati : 11:18
Düşük 114.518 08.02.2018 Yüksek 116.055
Açılış: 115.875
3,8058 Değişim: 0,05%
Düşük 3,7929 08.02.2018 Yüksek 3,8089
Açılış: 3,80375
4,6641 Değişim: -0,02%
Düşük 4,6557 08.02.2018 Yüksek 4,6752
Açılış: 4,6651
160,41 Değişim: -0,27%
Düşük 159,91 08.02.2018 Yüksek 161,43
Açılış: 160,84
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.