Bitcoin'de yeni senaryo!

Kriptopara girişimcisi Hosp, Bitcoin fiyatının 2018`de 60 bin dolara ulaşabileceğini, ancak fiyatın 5 bin dolar seviyesine de gerilediğini düşündüklerini açıklayarak, "Burada soru hangisini önce göreceğimiz" dedi.

Kriptopara girişimcisi Juluan Hosp, Bitcoin fiyatında hızlı yükselişin henüz sona ermediğini savundu. İnsanların sanal paralara harcamalarını kolaylaştırmak isteyen TenX'in kurucusu olan Hosp, "Bitcoin'in 60 bin dolar seviyesine ulaştığını göreceğimizi düşünüyorum, ancak aynı zamanda fiyatın 5 bin dolar seviyesine gerilediğini de görebileceğimizi düşünüyorum. Burada soru hangisini önce göreceğimiz" diye konuştu.

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Bitcoin fiyatında son günlerde yaşanan gerilemeyi memnuniyetle karşıladığını, bu gerilemenin alım için sağlıklı bir imkan sunduğunu savunan Hosp, Bitcoin fiyatın zaman zaman yaşanacak iniş ve çıkışlar ile yukarı hareketi sürdüreceğine inandığını ifade etti. "Bitcoin'in sönecek bir balon olduğunu ve herkesin parasını kaybedeceğini düşünmüyorum" diye konuşan Hosp, ancak önümüzdeki bir veya iki yılda kripto para piyasasında bir konsolidasyon görülmesini beklediğin de vurguladı.

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