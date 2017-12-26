‹ Önceki Haber Piyasalarda pozitif görünüm sürüyor Piyasalarda pozitif görünüm sürüyor Sonraki Haber › Dolar kurunda 3.8080 seviyesi kritik! Dolar kurunda 3.8080 seviyesi kritik!

Bitcoin'de yeni senaryo!

26.12.2017 - 09:25 | Son Güncelleme : 26.12.2017 - 11:31

Kriptopara girişimcisi Hosp, Bitcoin fiyatının 2018`de 60 bin dolara ulaşabileceğini, ancak fiyatın 5 bin dolar seviyesine de gerilediğini düşündüklerini açıklayarak, "Burada soru hangisini önce göreceğimiz" dedi.

Kriptopara girişimcisi Juluan Hosp, Bitcoin fiyatında hızlı yükselişin henüz sona ermediğini savundu. İnsanların sanal paralara harcamalarını kolaylaştırmak isteyen TenX'in kurucusu olan Hosp, "Bitcoin'in 60 bin dolar seviyesine ulaştığını göreceğimizi düşünüyorum, ancak aynı zamanda fiyatın 5 bin dolar seviyesine gerilediğini de görebileceğimizi düşünüyorum. Burada soru hangisini önce göreceğimiz" diye konuştu.

BITCOIN İLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ VE HABERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

Bitcoin fiyatında son günlerde yaşanan gerilemeyi memnuniyetle karşıladığını, bu gerilemenin alım için sağlıklı bir imkan sunduğunu savunan Hosp, Bitcoin fiyatın zaman zaman yaşanacak iniş ve çıkışlar ile yukarı hareketi sürdüreceğine inandığını ifade etti. "Bitcoin'in sönecek bir balon olduğunu ve herkesin parasını kaybedeceğini düşünmüyorum" diye konuşan Hosp, ancak önümüzdeki bir veya iki yılda kripto para piyasasında bir konsolidasyon görülmesini beklediğin de vurguladı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

embed


Etiketler

  • bitcoin
  • kripto para
  • Juluan Hosp
‹ Önceki Haber Piyasalarda pozitif görünüm sürüyor Piyasalarda pozitif görünüm sürüyor Sonraki Haber › Dolar kurunda 3.8080 seviyesi kritik! Dolar kurunda 3.8080 seviyesi kritik!
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
112.007 Değişim: 0,22% Hacim : 3.702 Mio.TL Son veri saati : 18:09
Düşük 111.665 26.12.2017 Yüksek 112.261
Açılış: 112.131
3,8101 Değişim: 0,04%
Düşük 3,7969 26.12.2017 Yüksek 3,8130
Açılış: 3,8086
4,5239 Değişim: 0,07%
Düşük 4,5075 26.12.2017 Yüksek 4,5264
Açılış: 4,52085
156,94 Değişim: 0,51%
Düşük 155,81 26.12.2017 Yüksek 157,02
Açılış: 156,16
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.