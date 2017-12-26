Dolar ne kadar? ( 26 Aralık dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, en düşük 3.7965 seviyesini görerek, 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ, dolar fiyatlarında 3.8080 TL altı kapanışların önemlini vurguladı.

Noel tatili ile birçok ülke piyasasının kapalı olması nedeniyle, açık olan piyasalardaki işlem hacimleri de düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Dolar/TL, gün içerisinde en düşük 3.7965 seviyesini görerek 2 Kasım'dan beri en düşük seviyeye geriledi.

Dolar kuru saat 12.41 itibarıyla 3.8098 seviyesinde işlem görürken; euro/TL, 4.5150 seviyesinde hareket ediyor.

Fed ve TCMB'nin faiz kararlarının ardından ABD'deki dava süreci, jeopolitik gelişmeler, ABD ve AB ile ilişkiler hâlâ yakından izleniyor.

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DOLARDA 3.8080 TL ALTI KAPANIŞLAR ÖNEMLİ

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Yılın son haftasında, Noel nedeniyle küresel piyasalarda hacimsiz ve sakin seyirler izleniyor. Dün kapalı olan piyasalar, bugün yeniden arenaya döndü. Avrupa dışında diğer ülkelerde Noel sonrası işlemler başladı" dedi.

Karadağ analizine şöyle devam etti: "Aralık ayının genelinde, TL’nin performansını değerlendirdiğimizde,

*Dolar endeksinin, 93 seviyesinin üzerinde çok güçlü olamaması, küresel çapta güçlü Dolar algısının yeni yıla doğru oluşamaması, gelişmekte olan ülke piyasalarının nefes almasına ve TL’nin Dolar karşısından pozitif durmasına destekleyici oluyor.

*TL swap faizlerine de bakmak gerek. Faizlerdeki yatay görünüm TL’yi pozitif etkiliyor. TL swap faizleri yönünü biraz daha aşağı çevirirse bu durum TL’nin majör para birimleri karşısındaki kazançlarını daha da arttırabilir.

*Türkiye’ye yönelik risk algısında da bir iyileşme görülmekte. Türkiye’nin 5 yıllık CDS rakamı 27 Kasım tarihinden bu yana düşüşünü sürdürüyor ve bugün 167 puanı konuşuyoruz. CDS, en son yıl içerisinde 159 puanı eylül ayının sonlarında Irak’ta referandum yapılmadan önce görmüştü. Yılı kapatmaya günler kala, Türkiye’deki jeopolitik risklerin bir nebze de olsa yumuşaması ve bunu CDS rakamı üzerinde görmemiz TL üzerinde pozitif bir katkı sağlamakta.

Yukarıda saydığımız maddelerin, TL açısından pozitif değerlendiğini dolayısıyla USD/TL’nin son günlerde yatay seyrettiğini ve aşağı yönde tepki verme iştahının biraz daha arttığını söylemek mümkün.

Hep TL’nin Dolar karşısındaki kaybı diye belirtmek olmaz. Bu sefer, aralık ayında ABD Dolarının TL karşısındaki kaybı %2.83 civarında ve Euro’nun ise TL karşısında %3’lük bir kaybı var. Carry trade tablosuna bakıldığında, aralık ayında üçüncü sıra %3’ün üzerinde TL’ye ait. Kısacası, bu ay GOP’lar içerisinde TL’ye olan iştah diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre daha yüksek. İlk iki sırada ise Güney Afrika Randı ve Şili Pezosu her alıyor. Pezo hakkında çok net bir şey söylemek güç ancak Güney Afrika’da hükümet ile ilgili gelişmelerin Randı pozitif etkilediğini söylemek mümkün.

USD/TL kuru için bu hafta genelinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Kur için 3.8080 altı kapanışlar önemli. Özellikle, yukarda saydığım maddelerin bu şekilde devam etmesi önümüzdeki süreçte kurun 3.78 ve 3.75 destek noktalarına doğru uzamasına bile neden olabilir. Yılın son haftasında, olağanüstü bir gelişme olmadıkça kurun 3.80 altında kapanışlara başlaması bile beklenebilir. Dolayısıyla, piyasalardaki havanın TL lehine sürmeye devam edeceğini öngörmekteyiz."

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasasında ise gösterge 10 yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz dün spotta yüzde 11.94 seviyesinden gerçekleşti. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta da ortalama bileşik faiz yüzde 13.40 oldu.

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