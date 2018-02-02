Bitcoin'de sert düşüş! Son 5 yılın en kötüsü olabilir

Bitcoin fiyatlarındaki sert düşüş sürüyor. Uzmanlar, bitcoin için 2013'ten bu yana en kötü hafta olabileceğini belirtti.

Sanal paraların en ünlüsü olan Bitcoin bugün yüzde 9 düşüş yaşayarak, 2013 yılından bu yana gördüğü en kötü haftalık performansına yaklaşıyor. Bugün Lüksemburg merkezli borsada TSİ 12.15 itibariyle 8,155 dolara kadar düşen Bitcoin, piyasa genelinde de kayıplar yaşıyor.

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Coinmarketcap.com. verilerine göre diğer büyük kripto paralar da son 24 saatteki işlemlerde değerlerinin yüzde 20'sini kaybettiler.

Dijital paralara karşı giderek büyüyen bir denetim baskısı yatırımcıları bu hafta satışa yöneltti. Bitcoin Aralık ayında 20 bin dolara yaklaşan zirvesinden yarıdan fazla düşüş yaşadı.

Bitcoin geçen yıl yüzde 1,000 değer kazanmıştı

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