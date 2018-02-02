‹ Önceki Haber Yeni torba tasarı Meclis'te! Birçok düzenleme geliyor Yeni torba tasarı Meclis'te! Birçok düzenleme geliyor Sonraki Haber › Otomobil pazarı ocak ayında büyüdü Otomobil pazarı ocak ayında büyüdü

Bitcoin'de sert düşüş! Son 5 yılın en kötüsü olabilir

02.02.2018 - 14:30

Bitcoin fiyatlarındaki sert düşüş sürüyor. Uzmanlar, bitcoin için 2013'ten bu yana en kötü hafta olabileceğini belirtti.

Sanal paraların en ünlüsü olan Bitcoin bugün yüzde 9 düşüş yaşayarak, 2013 yılından bu yana gördüğü en kötü haftalık performansına yaklaşıyor. Bugün Lüksemburg merkezli borsada TSİ 12.15 itibariyle 8,155 dolara kadar düşen Bitcoin, piyasa genelinde de kayıplar yaşıyor.

BITCOIN İLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ VE HABERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

Coinmarketcap.com. verilerine göre diğer büyük kripto paralar da son 24 saatteki işlemlerde değerlerinin yüzde 20'sini kaybettiler.

Dijital paralara karşı giderek büyüyen bir denetim baskısı yatırımcıları bu hafta satışa yöneltti. Bitcoin Aralık ayında 20 bin dolara yaklaşan zirvesinden yarıdan fazla düşüş yaşadı.

Bitcoin geçen yıl yüzde 1,000 değer kazanmıştı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

  • bitcoin
  • sanal para
  • dijital para
‹ Önceki Haber Yeni torba tasarı Meclis'te! Birçok düzenleme geliyor Yeni torba tasarı Meclis'te! Birçok düzenleme geliyor Sonraki Haber › Otomobil pazarı ocak ayında büyüdü Otomobil pazarı ocak ayında büyüdü
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.119 Değişim: -0,78% Hacim : 5.341 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 117.793 02.02.2018 Yüksek 119.585
Açılış: 119.334
3,7539 Değişim: 0,62%
Düşük 3,7288 02.02.2018 Yüksek 3,7743
Açılış: 3,73065
4,6887 Değişim: 0,33%
Düşük 4,6644 02.02.2018 Yüksek 4,6984
Açılış: 4,67325
161,07 Değişim: -0,52%
Düşük 160,62 02.02.2018 Yüksek 162,85
Açılış: 161,91
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.