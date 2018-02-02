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Yeni torba tasarı Meclis'te! Birçok düzenleme geliyor

02.02.2018 - 12:54 | Son Güncelleme : 02.02.2018 - 13:12

Vergi yükünün sabitlenerek asgari ücretin kalıcı olarak yıl içinde azalmasının önlendiği, istihdam artışı ve yatırım için teşvikleri konularında yeni düzenlemelerin yer aldığı torba tasarı Meclis`e gönderildi.

Meclis'e sunulan tasarıya göre ikinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha Merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurtiçinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getirilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 218 bin 945 adede yükselirken, bu araçların 2 milyon 631 bin 723 adedi 16-20 yaş arasında, 5 milyon 40 bin 37 adedi ise 21 ve üzeri yaşlarda. Yani ÖTV teşviki alacak taşıt sayısı şu an için 7 milyon 671 bin 760 adettir.

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Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

*Konut hesabında devlet katkısı 15 bin liradan 20 bin liraya, azami devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25’e çıkarılıyor.

*Çeyiz desteği için devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25’e, azami katkı 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmektedir.

 Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulması suretiyle kalıcı olarak asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesi sağlanmaktadır.

YATIRIM, ÜRETİM, İHRACAT, AR-GE, YENİLİK VE TASARIM FAALİYETLERİ TEŞVİK EDİLİYOR

Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmaksızın imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31/12/2019 tarihine kadar KDV istisnası getirilmektedir.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31/12/2019 tarihine kadar KDV istisnası getirilmektedir.

Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlanmaktadır.

Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurt dışından sermaye olarak Türkiye'ye getirilen dövizin, kuruluşu takip eden hesap döneminin sonuna kadar belli şartlarla kur değerlemesine tabi tutulmaması ve böylece kur değerlemesinden kaynaklanan kazancın vergilenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan; altyapı yatırımları (kanalizasyon, su, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yol) ile küçük sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'den istisna edilmektedir.

Mal ihracatı yapan firmalar için nisbi aidat uygulamasında asgari alt sınırın kaldırılması, hizmet ihracatı açısından ise nisbi aidat uygulamasından vazgeçilerek aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın 5 katı arasında belirlenen tutarda yıllık aidat tahsil edilmesi esası getirilmektedir.

İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen ÖTV'ye tabi malların müccbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde ihraç edilememesi durumunda, katma değer vergisi uygulamasında olduğu gibi, üç aya kadar ek süre verilebilmesi imkanı sağlanmaktadır.


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