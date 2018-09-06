Bitcoinde kayıplar hızlandı

Kripto paralar 24 saatten kısa bir sürede ikinci kez sert düşerek dijital varlıkların geniş kabulünün beklenenden uzun sürebileceği endişeleriyle dokuz ayın düşüğüne geriledi.

Kripto paralar 24 saatten kısa bir sürede ikinci kez sert düştü. Piyasa değeri en yüksek dijital para Bitcoin, Türkiye saati ile 08:35'te yüzde 7.68 düşerek 6 bin 415 dolara geriledi. Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi, Kasım 2017'den beri en düşük seviyesine yakın seyretti.

Ripple, Ether ve Litecoin değer kaybetti. Ripple yüzde 4.00, Ethereum yüzde 8.16, Litecoin yüzde 8.30 düştü.

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Kripto paralarda kullanıcı tabanını genişleterek fiyatların yükselmesini bekleyen boğalar son dönemde bir dizi hayal kırıklığına uğratıcı gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

Business Insider'ın haberine göre, Goldman Sachs, yakın zamanda kripto para trade masası kurma planını geri çekti. İşlem platformu ShapeShift AG, salı günü kullanıcılardan kişisel bilgilerini istemeye başlayacağını duyurdu.

Söz konusu gelişmelerin öncesinde ABD'li düzenleyici SEC, Bitcoin ETF'si başvurularını reddetmişti.

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