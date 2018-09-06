Bakan Albayrak'a 2 yeni yardımcı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevlerine AK Parti eski milletvekili Nureddin Nebati ile Osman Dinçbaş atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan bakan yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına göre Nebati ile Dinçbaş, Bakan Berat Albayrak'ın yardımcıları olacak.

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Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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