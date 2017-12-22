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Bitcoin küresel ısınmayı hızlandıracak

22.12.2017 - 13:44

Hem dijital para madenciliği hem de bu paraları kullanmak elektrik tüketimi açısından oldukça olumsuz bir tabloyu beraberinde getiriyor.

Herkesin gündeminde Bitcoin ve dijital paralar var. Özellikle Bitcoin'in 16 bin doları geçmesi bu yeni para biriminin herkes tarafından konuşulmasına sebep  oldu. Finans uzmanlarından taksicilere kadar her kesim artık Bitcoin'i konuşuyor. Dijital paraların bu denli gündeme oturmasını tek sebebi var. O da yükseliş trendinde olan bu değerin kolay yoldan para kazandırma ihtimali. Ancak bir de madalyonun diğer yüzünden başka bir konu var. O da elektrik tüketimi. Hem dijital para madenciliği hem de bu paraları kullanmak elektrik tüketimi açısından oldukça olumsuz bir tabloyu beraberinde getiriyor.

TÜM DÜNYAYA EŞİT

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre ;önce dijital para madenciliğinden bahsedelim. Şifrelenmiş olarak bir veri zincirinde yer alan dijital paraları üretebilmek için bilgisayarların bu şifreleri çözmesi gerekiyor. Şifre çözüm işi için oldukça güçlü işlemci ve ekran kartı gibi donanım istiyor. Dolayısıyla bu da elektrik tüketimi demek. Söz konusu elektrik tüketimi o kadar çok ki, yakında dünyadaki toplam elektrik tüketimine eşit gelecek. Digiconomics adındaki web sitesinin verilerine göre Bitcoin madenciliği şu anda Sırbistan'ın toplam elektrik tüketimine eşit bir harcama sağlıyor. 

2019 yılında bu tüketim ABD'nin toplam tüketimini karşılayacak. Bu tarihten bir yıl sonra yani 2020 yılında ise Bitcoin madenciliği için tüketilecek elektrik tüm dünyaya eşit olacak.

Şu an itibariyle bakıldığında en çok Bitcoin için harcanan elektrik birçok ülkeyi geride bırakmış durumda. Dünyanın en çok elektrik harcayan ülkeler sıralamasında Bitcoin madenciliği 59'uncu sırada yer alıyor. Madencilik için harcanan veri şu anda yıllık 35.77 terawatt saate (TWh) dayandı. Bitcoin'in hemen arkadan yıllık 34.9 terawatt saat ile Bulgaristan yer alıyor.

İşin diğer boyutundan ise dijital paralarla yapılan işlemlerde harcanan elektrik miktarı var. Bir şey satın aldınız veya birine bir Bitcoin transferi gerçekleştirdiniz. İşte bu anda eklenmesi gereken blok veriler devreye giriyor ve bu işlem yaklaşık 10 dakika sürüyor. Bu sırada çalışan bilgisayar yüksek bir enerji tüketiyor. Bu işlemin bir saatlik elektrik tüketimi Bitcoin için yaklaşık 200 kW'yi buluyor. Yani bunun Türkiye'deki faturası 8.4 TL'yi buluyor. Diğer bir dijital para birimi olan Ethereum'da da durum farklı değil, ancak daha az elektrik tüketimi söz konusu.

GELENEKSEL DAHA ÇEVRE DOSTU

Ethereum işlemlerin yaklaşık bir saatte 37 kW elektrik tüketiliyor. Bunun faturası ise 1.5 TL. Peki şu anda kullandığımız ödeme sistemlerinin elektrik tüketimi ne kadar? Yapılan araştırmaya göre ödeme sistemi şirketi Visa'nın platformunda yapılan ödemeler 0.01 kW elektrik harcıyor. Bu da 0.0042 kuruşa denk geliyor. Başka bir deyişle dijital paraların oldukça altında olduğu görülüyor.

Özellikle son dönemlerde sürdürülebilir ve enerji verimliliği yüksek projelerinin geliştirildiği düşünecek olursak dijital paraların bu hassasiyete aykırı olduğunu görebilmek mümkün. Dijital paraların yüksek enerji tüketimi için ne gibi çözümler yapılacağını merakla bekliyoruz.


Etiketler

  • Bitcoin ve dijital para
  • Finans uzmanları
  • dijital para madenciliği
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