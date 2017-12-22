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Dolar ne kadar? ( 22 Aralık dolar fiyatları )

22.12.2017 - 11:57

Dolar/TL, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 3,82 seviyelerinde dengelendi. Piyasada yıl sonu nedeniyle hacimler düşük seyrediyor.

ABD'deki vergi yasasının Kongre'den geçmesi ABD tahvil faizlerine yükseliş olarak yansırken, döviz piyasalarında sakin bir seyir söz konusu. Buna paralel dolar/TL'de yatay ancak hafifi aşağı eğilimli bir hareket gözleniyor.

Dolar/TL, bugüne ise sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 3,8230 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 düşüşle 4,5353 ve sterlin/TL de yüzde 0,1 azalışla 5,1180 seviyelerinden alıcı buluyor.

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Dün en yüksek 3,8325 ve en düşük 3,8133 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 3,8191'den tamamladı.

SAKİN SEYİR DEVAM EDİYOR

Analistler, dolar/TL'nin hafta ortasından bu yana dar bantta hareket ettiğine dikkati çekerek, önemli merkez bankaları kararlarının atlatılması ve yurt dışında yaklaşan Noel tatilleri nedeniyle döviz kurlarında yıl sonuna kadar sakin seyrin sürebileceğini ifade etti. 

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL için 3,81'in destek, 3,85'in ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi. 
 


Etiketler

  • dolar/TL
  • döviz kurları
  • sınırlı yükseliş
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