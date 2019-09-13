‹ Önceki Haber Alman ekonomisinde ciddi bir durgunluk beklemiyor Alman ekonomisinde ciddi bir durgunluk beklemiyor Sonraki Haber › İş Bankası konut kredisi faiz oranlarını indirdi İş Bankası konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Bitcoin fiyatları yükseliyor

13.09.2019 - 13:58
Bitcoin fiyatları yükseliyor | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri projelerine yönelik yasal düzenleme uygulamalarındaki gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin 10 bin 344 dolarla 10 bin 300 doların üzerinde işlem görüyor.

 

Venezuela Merkez Bankası, kripto para birimi Petro için wallet uygulamasını piyasaya sürerek, ülkenin hem yasal para hem de kripto para birimleriyle işlem yapılmasına olanak sağlayan ilk finansal kurumu olmaya hazırlanıyor. Henüz banka tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, FX Street'te yer alan habere göre bankanın müşterileri hesaplarının yönetim ara yüzüne kripto para birimleri cüzdan kaydı yapılması özelliği eklendi. Söz konusu özellik henüz ilk aşamalarında olmasına müşterilerin kullanımına sunuldu.

Söz konusu gelişmenin ardından analist Sally Honun Crypto Dailyde yer alan analizi, yatırımcıların 10 bin 541 dolar ile 9,851 dolar aralığındaki yüzde 76.4 çekilme oranının hafif üzerinde, kısa süreli olarak 10 bin 378 dolar düzeylerinde destek beklediğine işaret ediyor.

##$HABER_1457362$##

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.27 artışla 10 bin 344 dolara yükseldi ve 185 milyar 505 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 70.3ünü oluşturdu.

Toplam 2,758 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 66sı yükselirken, piyasadaki artışa yüzde 17.68 ile 21inci sıradaki Cosmos öncülük etti.

Piyasadaki hafif toparlanmaya paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 264 milyar 50 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 49 milyar 69 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.27

Ethereum yüzde 1.05

Ripple yüzde 0.71

Bitcoin Cash yüzde 0.44

Litecoin yüzde 0.19

Tether yüzde 0.14

EOS yüzde 0.22

Binance Coin yüzde 4.55

Bitcoin SV yüzde 0.27

Monero yüzde 2.09 yükseldi.                                      


Etiketler

‹ Önceki Haber Alman ekonomisinde ciddi bir durgunluk beklemiyor Alman ekonomisinde ciddi bir durgunluk beklemiyor Sonraki Haber › İş Bankası konut kredisi faiz oranlarını indirdi İş Bankası konut kredisi faiz oranlarını indirdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.072 Değişim: 0,61% Hacim : 7.320 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.309 13.09.2019 Yüksek 103.258
Açılış: 102.707
5,6783 Değişim: 0,36%
Düşük 5,6533 13.09.2019 Yüksek 5,6904
Açılış: 5,6579
6,2912 Değişim: 0,38%
Düşük 6,2533 13.09.2019 Yüksek 6,3171
Açılış: 6,2674
272,26 Değişim: -0,21%
Düşük 272,17 13.09.2019 Yüksek 275,61
Açılış: 272,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.