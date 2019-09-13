‹ Önceki Haber Türk Eximbank kredi faiz oranlarını düşürdü Türk Eximbank kredi faiz oranlarını düşürdü Sonraki Haber › Bitcoin fiyatları yükseliyor Bitcoin fiyatları yükseliyor

Alman ekonomisinde ciddi bir durgunluk beklemiyor

13.09.2019 - 13:50
Alman ekonomisinde ciddi bir durgunluk beklemiyor | Ekonomi Haberleri

Almanya Federal Hükümeti, Alman ekonomisinde bir yavaşlamanın olduğunu fakat ciddi bir durgunluğun beklenmediğini duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı. Raporda, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Alman ekonomisinin zayıf bir aşamada olduğu belirtilerek, “Baskı altındaki küresel sanayi ekonomisi ihracata dayalı Alman ekonomisini etkiliyor.” ifadesine yer verildi.

İmalat sektöründe siparişlerin düşmeye devam ettiğinin aktarıldığı raporda, Alman ihracatının yatay olarak ilerlediği, kamu ve özel tüketici harcamalarının ekonomik büyümeyi belirgin şekilde desteklediği vurgulandı.

##$HABER_1457362$##

İş gücü piyasasında, ekonomik gerileme nedeniyle istihdam oluşturmanın yavaşladığının belirtildiği raporda, işsizliğin daha da azalmasının son aylarda durduğu bildirildi.

Bakanlığın raporunda, Alman ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 genişlerken, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldığı hatırlatılarak, "Şu anda daha güçlü bir durgunluk veya belirgin bir resesyon beklenmiyor." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, Alman ekonomisinin gerileyen küresel ticaretten ve küresel sanayi faaliyetlerinden etkilendiği fakat iç konjonktürün ise bu gelişmelere karşı sağlam durduğu kaydedildi.

Brexit belirsizliği, ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkiler, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor. Almanya'da ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı.

Öte yandan, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın üç ayda bir yayınladığı ekonomiye yönelik büyüme tahminlerini aylık olarak yayınlamayı masaya yatırdığı bildirildi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Türk Eximbank kredi faiz oranlarını düşürdü Türk Eximbank kredi faiz oranlarını düşürdü Sonraki Haber › Bitcoin fiyatları yükseliyor Bitcoin fiyatları yükseliyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.072 Değişim: 0,61% Hacim : 7.320 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.309 13.09.2019 Yüksek 103.258
Açılış: 102.707
5,6783 Değişim: 0,36%
Düşük 5,6533 13.09.2019 Yüksek 5,6904
Açılış: 5,6579
6,2912 Değişim: 0,38%
Düşük 6,2533 13.09.2019 Yüksek 6,3171
Açılış: 6,2674
272,31 Değişim: -0,19%
Düşük 272,18 13.09.2019 Yüksek 275,61
Açılış: 272,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.