Bitcoin Avrupa Merkez Bankası açıklamasıyla yükseldi | Bitcoin Haberleri

Avrupa Merkez Bankası'nın kripto para birimlerinin Euro Bölgesi finansal istikrarına bir tehdit oluşturmadığına ilişkin yayınlanan raporun ardından, kripto para birimlerinde görülen düşüş artışa döndü.

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.4 artışla 7 bin 944 dolara yükseldi ve 140 milyar 737 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.3'ünü oluşturdu. Toplam 2,194 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 75i yükselirken, yüzde 76.82 ile en çok artış 11inci sıradaki Bitcoin SVde görüldü.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen genel düşüş artışa dönerken, son 24 saatte en yüksek artış yüzde 10.38 ile Binance Coinde görüldü.

Piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 249 milyar 994 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 80 milyar 546 milyon dolar olarak hesaplandı.

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En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor)

1.Bitcoin yüzde 0.4

2.Ethereum yüzde 2.76

3.Ripple yüzde 1.94

4.Bitcoin Cash yüzde 2.1

5.EOS yüzde 1.41

6.Litecoin yüzde 1.2

7.Binance Coin yüzde 10.38

8.Tether yüzde 0.03

9.Stellar yüzde 0.23

10.Cardano yüzde 0.64 yükseldi.