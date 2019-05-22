‹ Önceki Haber Bitcoin Avrupa Merkez Bankası açıklamasıyla yükseldi Bitcoin Avrupa Merkez Bankası açıklamasıyla yükseldi Sonraki Haber › "Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi" "Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi"

Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi

22.05.2019 - 16:02 | Son Güncelleme :
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi | Piyasa Haberleri

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 4,6 puan artarak 143,2 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) açıklandı. Mayıs ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, FHGE, mayısta bir önceki aya göre 4,6 puan artarak 143,2 seviyesine çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu FHGE'yi azalış, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi artış yönünde etkiledi.

##$HABER_1455172$##

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.

Son 3 aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ile gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenerek devam etti.

Mayısta NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri, alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe bir önceki aya göre 5,5 puan artarken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde 10,9'ar puanlık azalış oldu. 


‹ Önceki Haber Bitcoin Avrupa Merkez Bankası açıklamasıyla yükseldi Bitcoin Avrupa Merkez Bankası açıklamasıyla yükseldi Sonraki Haber › "Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi" "Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
83.675 Değişim: -1,92% Hacim : 5.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 83.675 22.05.2019 Yüksek 85.580
Açılış: 85.042
6,1236 Değişim: 0,50%
Düşük 6,0899 23.05.2019 Yüksek 6,1289
Açılış: 6,0931
6,8472 Değişim: 0,64%
Düşük 6,7934 23.05.2019 Yüksek 6,8533
Açılış: 6,8038
250,87 Değişim: 0,53%
Düşük 249,38 23.05.2019 Yüksek 251,14
Açılış: 249,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.