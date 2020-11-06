Bitcoin 15 bin 500 doları aştı | Bitcoin Haberleri

Küresel düzeyde merkez bankalarının dijital para çıkarma hazırlıklarını artırmalarıyla, kripto parala yönelik ilgiyi artırınca, kripto piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 15,500 doları da aştı.

Bitcoin, 15,848 dolar ile yaklaşık iki yılın zirvesini gördükten sonra, son 24 saatte yüzde 8.69 artışla 15,503 dolara yükseldi ve haftalık kazanımını yüzde 15.34 düzeyine taşıdı. Bitcoin’in piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 23 milyar dolar artışla 287.35 milyar dolara kadar yükseldi.

Kripto para madenciliğindeki gelişmelere bağlı olarak, Bitcoin madenciliği maliyetlerinin Haziran’dan bu yana önemli ölçüde düştüğünü gösteren veriler de kripto para biriminin yükselişini destekledi. Yeni açıklanan araştırma sonuçlarına göre, Bitcoin madenciliği maliyetleri bu dönemde yüzde 16 düştü.

Bitcoin’deki tırmanış, genel olarak kripto para piyasalarına alım getirdi ve son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 13’ünün değeri düşerken, ilk 10 birim arasında da bir tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto para birimlerindeki toparlanmanın etkisiyle toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte 30 milyar dolar dolayında artışla 440.33 milyar dolara kadar yükseldi. Kripto para piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 206 milyar dolar düzeyindeydi.

Toplam 7,596 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,254 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 65.4’ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 8.69 artışla 15,503.09 dolar,

2.Ethereum yüzde 6.16 artışla 428.67 dolar,

3.Tether yüzde 0.08 düşüşle 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 4.24 artışla 0.24 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 3.27 artışla 2451.80 dolar,

6.Chainlink yüzde 6.64 artışla 11.21 dolar,

7.Binance Coin yüzde 3.25 artışla 28.24 dolar,

8.Litecoin yüzde 9.52 artışla 60.67 dolar,

9.Polkadot yüzde 6.02 artışla 4.36 dolar,

10.Cardano yüzde 6.60 artışla 0.10 dolardan işlem görüyordu.

Paribu’nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Avrupa’daki düzenlemedeki "Tüketici Hakları: Kripto Cüzdanlar ve Borsalar" bölümü şöyle:

"Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority, EBA) 2013den beri tüketiciler için, kripto cüzdanlar ve borsalarla ilgili olarak bir dizi riske dikkat çekiyor. Risklerin halen bugün de geçerli olduğunu ve bunları azaltmak için uluslararası bir yaklaşımın gerekli olduğunu düşünüyor.

"Riskler şöyle sıralanıyor:

İşletme kurallarının yokluğu ve yetersiz uygulanması (kripto varlıklara bağlı risklerin ifşası, bilgi şeffaflığı ve ilgili firmaların yasal durumu gibi),

Tüketiciler adına yapılacak uygunluk kontrollerinin yokluğu ve yetersiz uygulanması,

Siber güvenlik risklerinin yönetildiğini ve azaltıldığını garantileyen yönetim

anlaşmalarının zayıflığı,

Tüketicinin varlıklarının saklanmasıyla ilgili ayarlamaların yokluğu veya yetersizliği,

Çıkar çatışmasını azaltmakta zayıf yaklaşımlar,

Yetersiz reklam kuralları,

Müşteriler için tazminat planlarının yokluğu,

Şikayetlerin ele alınmaması veya alınırsa da yetersiz kalması,

Her partinin (taraf olanın) haklarına ve yükümlülüklerine karar verecek yasal bir çerçevenin eksikliği.

"EBA, kripto varlıklarla ilgili bazı üye ülkelerin yeni yasalar geliştirdiğinin farkındadır; kanaate göre bu aktiviteler, haklı tüketici riskleriyle başa çıkabilmek için yapılacak yeni bir AB yasal çerçevesi için eşit bir oyun alanı sağlanması konusunda risk oluşturabilir."

Etiketler