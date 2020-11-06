‹ Önceki Haber Bitcoin 15 bin 500 doları aştı Bitcoin 15 bin 500 doları aştı Sonraki Haber › Ukrayna'dan Türkiye'ye yatırım Ukrayna'dan Türkiye'ye yatırım

CFO'lar gelecek üç aya daha iyimser bakıyor

06.11.2020 - 14:38
CFO'lar gelecek üç aya daha iyimser bakıyor | Ekonomi Haberleri

Deloitte'un 12. Avrupa CFO Anketi'ne göre, Türkiye ve Avrupa'daki Mali İşler Direktörleri'nin (CFO) yarısına yakını gelecek üç aya daha umutlu bakarken, Türkiye'deki CFO'ların yüzde 67'si şirket gelirlerinde, yüzde 55'i faaliyet karında gelecek bir yıl içerisinde artış yaşanacağını tahmin ediyor.

Deloitte tarafından gerçekleştirilen "Avrupa CFO Anketi Sonbahar 2020" yayımlandı. 12. Avrupa CFO Anketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının şirketleri nasıl etkilediği, bu koşullarda CFO'ların geleceğe bakışı ve stratejileri gibi konulara odaklanıyor. Deloitte'un 18 farklı ülkede yer alan firmaları tarafından toplanan verilerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bu çalışma, Türkiye'den 63, toplamda 1.758 CFO'nun görüşlerini içeriyor.

Tüm dünyanın etkilendiği koronavirüs salgını küçük büyük tüm şirketleri ekonomik açıdan oldukça zor durumda bıraktı. Buna rağmen, Türkiye'de CFO'lar hazirandan bu yana yaşanan değişimleri göz önünde bulundurduklarında finansal gelecekleri ile ilgili daha iyimser bir tablo çizdiler. Araştırmaya Türkiye'den ve Avrupa'dan katılan CFO'ların hemen hemen yarısı gelecek üç aya daha umutlu bakıyor. Bunun yanında gelecek bir yıl içerisinde Türkiye'deki CFO'ların yüzde 67'si şirket gelirlerinde, yüzde 55'i faaliyet karında artış yaşanacağı yönünde görüş bildiriyor.

##$HABER_1465320$##

Anketin sunduğu diğer bir gösterge olan şirketlerin risk iştahında ise Türkiye'den katılım gösteren CFO'ların yüzde 43'ü, Avrupa'daki CFO'ların yüzde 37'si yatırımlarını azaltacağını tahmin ediyor.

Araştırma sonuçları toparlanma açısından ele alındığında Türkiye'deki CFO'ların, yüzde 17,2'si şu an gelir yaratma düzeylerinin kriz öncesi seviyeyle aynı düzeyde veya üzerinde olduğunu, yüzde 13,8'inin 2020 sonuna kadar toparlanmayı beklediğini, yüzde 15,2'sinin ise 2021'in 2. çeyreğinin sonuna kadar gelir yaratma düzeylerinin kriz öncesi düzeye döneceğini beklediğini gösteriyor. Bunun yanında yüzde 53,5 ile çoğunluğu 2021 yılı 2. çeyrek sonrası ve daha ilerisinde kriz öncesi seviyeye dönüleceğini düşünenler oluşturuyor.

Sonuçlar sektör düzeyinde incelendiğinde ise CFO'ların iyileşme konusunda en olumsuz olduğu sektörler inşaat ve profesyonel hizmetler olarak görülüyor. Sektör katılımcıları en erken 2021'in ikinci yarısında kriz öncesi seviyeye dönmeyi bekliyor. Ankete göre perakende, finansal hizmetler ve endüstriyel ürünler ve hizmetler sektörleri de ağırlıklı olarak iyileşme için gözlerini 2021'in sonrasına dikmiş durumda bulunuyor.

STRATEJİLER ÖNCE MALİYET DİYOR

Türkiye'deki CFO'lar kur dalgalanmaları, ekonomik görünüm/büyüme, jeopolitik riskler ve iç/dış talebin azalması gibi riskleri göz önünde bulundurduklarında defansif bir strateji belirlemenin daha faydalı olacağını düşünüyor. Bu sebeple şirket stratejilerini belirlerken ilk sırada ekonomik kaygılar nedeniyle maliyetlerin kontrolü ve azaltılması geliyor.

Nakit akışının artırılması yönünde alınacak aksiyonlar ikinci sırada yer alırken, faaliyet harcamalarının azaltılması bunu takip ediyor. Ancak dördüncü ve beşinci sıralarda CFO'ların daha cesur stratejiler belirlemek adına organik büyüme ve yeni pazarlarda büyümeyi seçtiği görülüyor.

Araştırmaya Avrupa'dan katılan CFO'lar için de ekonomik kaygılar sebebiyle maliyet azaltımı ve nakit akışının artırılması stratejilerin belirlenmesinde önemli rol oynarken, dijitalleşmenin de stratejilerinde kilit bir faktör olduğu ortaya çıkıyor.

Deloitte Türkiye Denetim Hizmetleri Lideri Ali Çiçekli, ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, pandeminin tüm iş hayatını yeniden şekillendirdiği bu dönemde, bazı sektörlerin hızla toparlandığını, diğerlerinin daha uzun ve kısmen belirsiz bir rotada ilerleyeceğini belirtti.

Açıkçası pandeminin ilk dönemlerine göre CFO'ların artık duruma daha iyimser yaklaştığını ve stratejilerini de birçok yönden farklı durumlara kolay adapte olmak üzerine kurduklarını bildiren Çiçekli, "Kesin olan şu ki, önümüzdeki dönemde CFO'ların değişimi kucaklaması, hedeflerini yeniden değerlendirmesi ve geleceğe yatırım yapması gerekecek." ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.183 Değişim: 0,28% Hacim : 15.210 Mio.TL Son veri saati : 16:13
Düşük 1.177 06.11.2020 Yüksek 1.189
Açılış: 1.180
8,5601 Değişim: 1,71%
Düşük 8,4044 06.11.2020 Yüksek 8,5616
Açılış: 8,416
10,1638 Değişim: 2,00%
Düşük 9,9273 06.11.2020 Yüksek 10,1701
Açılış: 9,9643
537,89 Değişim: 1,96%
Düşük 523,78 06.11.2020 Yüksek 537,89
Açılış: 527,55
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.