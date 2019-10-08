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Avrupa Birliği'nden kripto paralara düzenleme hazırlığı

08.10.2019 - 17:31
Avrupa Birliği'nden kripto paralara düzenleme hazırlığı | Bitcoin Haberleri

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, "Avrupa'nın Libra gibi kripto paralarla ilgili ortak bir yaklaşıma ihtiyacı var. Bu konuda yeni bir düzenleme teklifi hazırlama niyetindeyim" dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığı görevini 1 Kasım'da devralacak Ursula von der Leyen'in kabinesinde ekonomik ve finansal konularda kıdemli başkan yardımcılığı için aday gösterilen Dombrovskis, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) milletvekillerinin onayını almak için soru-cevap oturumuna katıldı.

Avrupa'nın Libra gibi kripto paralarla ilgili ortak bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu belirten Dombrovskis, bu konuda yeni bir yasal düzenleme teklifi hazırlama niyetinde olduğunu söyledi.

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Dombrovskis, AB ülkelerinin haksız rekabete karşı ciddi biçimde mücadele etmesi, finansal piyasaları kuvvetlendirmesi, yeşil ve dijital dönüşümü tamamlaması gerektiğine dikkati çekti.

Facebook, yılın başında kripto para birimi Libra'yı duyurmuştu. Coinbase, MasterCard, Visa, eBay, PayPal, Stripe, Spotify, Uber, Lyft, and Vodafone'nun da yer aldığı 27 destekçiyle kripto para birimini oluşturma yoluna çıkan Facebook, daha sonra bazı ortaklarının desteğini kaybetmeye başlamıştı.

Teknik olarak Libra; Facebook tarafından oluşturulan, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri tarafından kullanılan şifreli teknoloji olan blok zinciri sürümüyle güçlendirilmiş bir dijital varlık olarak tarif ediliyor.


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