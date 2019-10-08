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Üstünsalih: En iyi bankalarla rekabet edebilecek güce sahibiz

08.10.2019 - 17:44
Üstünsalih: En iyi bankalarla rekabet edebilecek güce sahibiz | Ekonomi Haberleri

Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih, "Kendi yazılımlarımızı üreten, sektöre öncülük eden bir finans grubuyuz. Gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki bugün ülkemizde teknoloji alanında 'en iyi benim' diyen bankalarla rahatlıkla rekabet edebilecek güce sahibiz" dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 18 kente hizmet verecek acente ve banka kanalına yönelik faaliyet gösterecek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge ve Bankasürans Bölge Müdürlüklerinin açılışı için Palandöken Dağı'ndaki bir otelde tören düzenlendi.

Vakıfbank Genel Müdürü ve Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar bölge temsilciliği olarak hizmet veren organizasyonlarını bir adım öteye taşıyarak bölge müdürlüğü olarak yapılandırdıklarını söyledi.

Vakıfbank Finans grubunda bulunan iştiraklerin finansal ihtiyaçlara etkin çözümler sunduğunu aktaran Üstünsalih, "Sigortacılıktan bireysel emekliliğe, leasingden faktöringe, yatırımdan gayrimenkul yatırım ortaklığına kadar her alanda müşterilerimizin yanındaki güç olmaya devam ediyoruz. Böylelikle güzel ekonomimizin güzel insanlarına tek bir markadan tüm ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyoruz." dedi.

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Üstünsalih, Güneş Sigorta'nın 62 yıllık tecrübesiyle sektöre liderlik ettiğini, Türkiye bilançosuna azami katkı sağlama hedefiyle ülkeye hizmet verdiğini dile getirdi.

"SEKTÖRE ÖNCÜLÜK EDEN BİR FİNANS GRUBUYUZ"

Vakıfbank olarak bağlı ortaklıklarına desteklerini sürdürdüklerini aktaran Üstünsalih, şöyle konuştu:

"Bu yıl Güneş Sigorta'mızın sermayesini yüzde 100 oranında bedelli olarak 540 milyon liraya yükselttik. Bankacılık yazılımlarından dijital kanallarımıza kadar tüm alanlarda sektörümüzün en iyilerinden birisiyiz. Uzun yıllardır süren çalışmalarımızın bir meyvesi olarak kendi yazılımlarımızı üreten, sektöre öncülük eden bir finans grubuyuz. Gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki bugün ülkemizde teknoloji alanında 'en iyi benim' diyen bankalarla rahatlıkla rekabet edebilecek güce sahibiz. Hatta birçok konuda sektörün önündeyiz."

Yeni Ekonomi Programı'na değinen Üstünsalih, kendilerinin de kamu bankaları olarak bu dönemde üzerlerine düşeni yerine getirmek için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli de her ilin ve her bölgenin kendine özgü özellikleri bulunduğuna işaret ederek, bölgesel yapılanmaların doğru işleri yapmak için önemli olduğunu dile getirdi.
Konuşmaların ardından 62 yıldır hizmet veren Güneş Sigorta'nın tanıtım film gösterildi.


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