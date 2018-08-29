‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi açmadı Merkez Bankası repo ihalesi açmadı Sonraki Haber › En çok bu fonlar kaybettirdi En çok bu fonlar kaybettirdi

İşte yatırım fonlarında son durum

29.08.2018 - 14:58
İşte yatırım fonlarında son durum

Yatırım fonlarında 29/08/2018 itibari ile toplam 331 fondan 312 tanesi yükselirken 19 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 49,3 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.07 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.06 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 9.80 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,517,370 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 1.69 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 11.77 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -2.12 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 25.96 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 26.07 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.42 ile 3.94 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 3.94 ile GL1 olurken onu yüzde 3.54 ile GSP ve yüzde 3.53 getiri ile TLH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -0.42 ile AN1 olurken onu yüzde -0.38 ile KRF ve yüzde -0.33 getiri ile KRC takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 29/08/2018 itibari ile toplam 83 fondan 74 tanesi yükselirken 9 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.28 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.54 arttı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 7.73 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 459,775 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.42 ile 2.16 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 2.16 ile VAF olurken onu yüzde 1.85 ile HLK ve yüzde 1.85 getiri ile DZA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.42 ile AN1 olurken onu yüzde -0.38 ile KRF ve yüzde -0.31 getiri ile MAD takip etti.

RAPORUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

 


‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi açmadı Merkez Bankası repo ihalesi açmadı Sonraki Haber › En çok bu fonlar kaybettirdi En çok bu fonlar kaybettirdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.281 Değişim: -0,62% Hacim : 6.478 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.760 29.08.2018 Yüksek 94.280
Açılış: 93.317
6,6943 Değişim: 3,63%
Düşük 6,4087 30.08.2018 Yüksek 6,7142
Açılış: 6,46
7,8409 Değişim: 3,54%
Düşük 7,5069 30.08.2018 Yüksek 7,8622
Açılış: 7,57305
259,17 Değişim: 3,40%
Düşük 248,63 30.08.2018 Yüksek 259,82
Açılış: 250,65
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.