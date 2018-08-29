İşte yatırım fonlarında son durum

Yatırım fonlarında 29/08/2018 itibari ile toplam 331 fondan 312 tanesi yükselirken 19 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 49,3 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.07 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.06 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 9.80 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,517,370 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 1.69 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 11.77 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -2.12 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 25.96 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 26.07 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.42 ile 3.94 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 3.94 ile GL1 olurken onu yüzde 3.54 ile GSP ve yüzde 3.53 getiri ile TLH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -0.42 ile AN1 olurken onu yüzde -0.38 ile KRF ve yüzde -0.33 getiri ile KRC takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 29/08/2018 itibari ile toplam 83 fondan 74 tanesi yükselirken 9 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.28 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.54 arttı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 7.73 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 459,775 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.42 ile 2.16 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 2.16 ile VAF olurken onu yüzde 1.85 ile HLK ve yüzde 1.85 getiri ile DZA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.42 ile AN1 olurken onu yüzde -0.38 ile KRF ve yüzde -0.31 getiri ile MAD takip etti.

RAPORUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...