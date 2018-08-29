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En çok bu fonlar kaybettirdi

29.08.2018 - 15:07 | Son Güncelleme :
En çok bu fonlar kaybettirdi

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -0.65 ile FEZ olurken onu yüzde -0.12 ile AHC ve yüzde -0.08 getiri ile VGT takip etti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 83,8 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.66 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.81 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 15.71 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,865,867 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.65 ile 3.09 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 3.09 ile AVH olurken onu yüzde 3.01 ile MHH ve yüzde 2.98 getiri ile ALI takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -0.65 ile FEZ olurken onu yüzde -0.12 ile AHC ve yüzde -0.08 getiri ile VGT takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 29/08/2018 itibari ile toplam 23 fondan 23 tanesi yükselirken kaybettiren BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu olmadı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 2.10 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 5.66 arttı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 9.45 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,544,136 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 1.69 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 11.77 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -2.12 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 1.35 ile 3.09 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 3.09 ile AVH olurken onu yüzde 3.01 ile MHH ve yüzde 2.95 getiri ile CHH takip etti.Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kaybettiren fon olmadı.

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