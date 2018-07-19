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İşte hisse senedi fonlarının getirisi

19.07.2018 - 13:05
İşte hisse senedi fonlarının getirisi

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.86 ile 0.92 arasında değişti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 19/07/2018 itibari ile toplam 263 fondan 202 tanesi yükselirken 61 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 81,8 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.69 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.93 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 15.21 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,783,503 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.15 ile 1.90 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 1.90 ile AMF olurken onu yüzde 1.89 ile AET ve yüzde 1.84 getiri ile FEI takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -2.15 ile VGA olurken onu yüzde -2.15 ile NHA ve yüzde -2.14 getiri ile BNA takip etti.

▪HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 19/07/2018 itibari ile toplam 23 fondan 22 tanesi yükselirken 1 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,3 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.27 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.17 arttı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 9.58 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,556,863 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.40 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.85 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -0.78 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.86 ile 0.92 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 0.92 ile IEH olurken onu yüzde 0.91 ile MHH ve yüzde 0.90 getiri ile BPH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.86 ile ABE oldu.

 

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