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Altın fonları yüzde 7'ye yakın kazandırdı

19.07.2018 - 12:44
Altın fonları yüzde 7'ye yakın kazandırdı

Altın fonlarına bakıldığında son 3 ayda ortalama yüzde 6.77 değer kazandıkları görülüyor.

Yatırım fonlarında 19/07/2018 itibari ile toplam 331 fondan 237 tanesi yükselirken 93 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 50,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.46 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.28 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 10.03 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,563,314 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.40 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.85 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -0.78 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 6.77 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 7.91 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.20 ile 3.68 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 3.68 ile GBG olurken onu yüzde 2.24 ile GDU ve yüzde 2.02 getiri ile AK2 takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -2.20 ile TCA olurken onu yüzde -2.15 ile HPS ve yüzde -2.15 getiri ile YKT takip etti.

*KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 19/07/2018 itibari ile toplam 82 fondan 59 tanesi yükselirken 22 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,8 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.17 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.38 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 19.58 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 468,739 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.62 ile 0.79 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.79 ile VAF olurken onu yüzde 0.64 ile GAK ve yüzde 0.57 getiri ile MBL takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.62 ile DPD olurken onu yüzde -0.56 ile KRF ve yüzde -0.49 getiri ile AIG takip etti.

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