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Hisse fonları bir ayda yüzde 8.14 kazandırdı

25.09.2018 - 14:07
Hisse fonları bir ayda yüzde 8.14 kazandırdı

Hisse fonları son bir ayda yüzde 8.14 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 10.56 oldu.

 

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 25/09/2018 itibari ile toplam 264 fondan 218 tanesi yükselirken 43 tanesi değer kaybetti.Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 87,0 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.30 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.22 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 19.31 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,696,206 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.64 ile 2.86 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 2.86 ile GHH olurken onu yüzde 2.01 ile HHB ve yüzde 1.97 getiri ile IEK takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -1.64 ile AVR olurken onu yüzde -1.52 ile AMZ ve yüzde -1.52 getiri ile BNA takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 25/09/2018 itibari ile toplam 23 fondan 22 tanesi yükselirken 1 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 2.33 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 4.49 arttı.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 18.35 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,526,372 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.68 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 8.14 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 10.56 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.57 ile 2.01 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 2.01 ile HHB olurken onu yüzde 1.91 ile AEH ve yüzde 1.90 getiri ile EIH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.57 ile ABE oldu.

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