‹ Önceki Haber Hisse fonları bir ayda yüzde 8.14 kazandırdı Hisse fonları bir ayda yüzde 8.14 kazandırdı Sonraki Haber › Küresel enerji talebi yüzde 33 büyüyecek Küresel enerji talebi yüzde 33 büyüyecek

326 fondan 259 tanesi yükseldi

25.09.2018 - 14:29 | Son Güncelleme :
326 fondan 259 tanesi yükseldi

Yatırım fonlarında 25/09/2018 itibari ile toplam 326 fondan 259 tanesi yükselirken 67 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 44,1 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.88 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 4.66 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde -2.87 oldu.

Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,441,251 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.68 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 8.14 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 10.56 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti. Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 24.25 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 24.33 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.06 ile 6.33 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 6.33 ile SYP olurken onu yüzde 5.88 ile ADP ve yüzde 5.75 getiri ile TAU takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -2.06 ile FUS olurken onu yüzde -2.02 ile FGS ve yüzde -1.89 getiri ile AFS takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON 

Karma ve Değişken fonlarda 25/09/2018 itibari ile toplam 84 fondan 74 tanesi yükselirken 10 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 4,9 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.21 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 4.16 azaldı.

Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde -1.80 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 449,273 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.30 ile 2.21 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 2.21 ile VAF olurken onu yüzde 1.30 ile ACD ve yüzde 1.29 getiri ile IGD takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -1.30 ile IPJ olurken onu yüzde -0.50 ile AIG ve yüzde -0.25 getiri ile FCV takip etti.

RAPORUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

 


‹ Önceki Haber Hisse fonları bir ayda yüzde 8.14 kazandırdı Hisse fonları bir ayda yüzde 8.14 kazandırdı Sonraki Haber › Küresel enerji talebi yüzde 33 büyüyecek Küresel enerji talebi yüzde 33 büyüyecek
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
99.292 Değişim: -0,26% Hacim : 10.095 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.636 25.09.2018 Yüksek 100.181
Açılış: 100.097
6,1816 Değişim: 0,30%
Düşük 6,1490 26.09.2018 Yüksek 6,2009
Açılış: 6,16305
7,2752 Değişim: 0,27%
Düşük 7,2461 26.09.2018 Yüksek 7,3021
Açılış: 7,2559
238,67 Değişim: 0,26%
Düşük 237,53 26.09.2018 Yüksek 239,68
Açılış: 238,05
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.