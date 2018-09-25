326 fondan 259 tanesi yükseldi

Yatırım fonlarında 25/09/2018 itibari ile toplam 326 fondan 259 tanesi yükselirken 67 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 44,1 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.88 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 4.66 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde -2.87 oldu.

Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,441,251 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.68 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 8.14 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 10.56 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti. Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 24.25 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 24.33 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.06 ile 6.33 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 6.33 ile SYP olurken onu yüzde 5.88 ile ADP ve yüzde 5.75 getiri ile TAU takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -2.06 ile FUS olurken onu yüzde -2.02 ile FGS ve yüzde -1.89 getiri ile AFS takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 25/09/2018 itibari ile toplam 84 fondan 74 tanesi yükselirken 10 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 4,9 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.21 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 4.16 azaldı.

Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde -1.80 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 449,273 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.30 ile 2.21 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 2.21 ile VAF olurken onu yüzde 1.30 ile ACD ve yüzde 1.29 getiri ile IGD takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -1.30 ile IPJ olurken onu yüzde -0.50 ile AIG ve yüzde -0.25 getiri ile FCV takip etti.

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