Yatırım fonlarının portföy değeri 49 milyar TL oldu

Yatırım fonlarında 05/07/2018 itibari ile toplam 331 fondan 298 tanesi yükselirken 33 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 49,1 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.15 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.60 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 11.80 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,555,338 oldu.Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.55 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.05 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 0.74 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 9.23 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 9.60 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.06 ile 1.85 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 1.85 ile AFO olurken onu yüzde 1.82 ile TTA ve yüzde 1.79 getiri ile TCA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.06 ile GDU olurken onu yüzde -0.96 ile AK2 ve yüzde -0.80 getiri ile HTT takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 05/07/2018 itibari ile toplam 82 fondan 75 tanesi yükselirken 7 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,9 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.88 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.83 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 23.28 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 472,548 oldu.Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.25 ile 0.78 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.78 ile IBD olurken onu yüzde 0.74 ile VAF ve yüzde 0.60 getiri ile IPA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.25 ile IPJ olurken onu yüzde -0.23 ile MBL ve yüzde -0.12 getiri ile TCD takip etti.

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