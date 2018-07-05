Hisse fonları bir ayda yüzde 1.05 kaybettirdi

Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.05 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 0.74 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 05/07/2018 itibari ile toplam 263 fondan 195 tanesi yükselirken 66 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 81,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.09 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.77 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 16.25 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,812,081 oldu.Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.97 ile 1.77 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 1.77 ile VGA olurken onu yüzde 1.77 ile NHA ve yüzde 1.77 getiri ile BNA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -0.97 ile VEI olurken onu yüzde -0.93 ile FEI ve yüzde -0.93 getiri ile IGE takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 05/07/2018 itibari ile toplam 23 fondan 23 tanesi yükselirken kaybettiren BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu olmadı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.95 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.82 arttı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 15.55 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,558,461 oldu.Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.55 oldu.

Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.05 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 0.74 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti.BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.49 ile 0.85 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 0.85 ile GEH olurken onu yüzde 0.84 ile GEG ve yüzde 0.82 getiri ile HES takip etti.Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kaybettiren fon olmadı.

RAPORUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN