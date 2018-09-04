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328 fondan 313 tanesi yükseldi

04.09.2018 - 15:27
328 fondan 313 tanesi yükseldi

Yatırım fonlarında 04/09/2018 itibari ile toplam 328 fondan 313 tanesi yükselirken 15 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 48,9 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.61 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.87 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 8.94 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,504,589 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.97 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 14.25 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -2.45 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 32.70 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 33.58 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.63 ile 3.58 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 3.58 ile TTE olurken onu yüzde 2.03 ile HAF ve yüzde 1.93 getiri ile SKH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.63 ile VTE olurken onu yüzde -0.72 ile OSD ve yüzde -0.49 getiri ile TI3 takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 04/09/2018 itibari ile toplam 83 fondan 77 tanesi yükselirken 6 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,3 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.43 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.21 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 6.88 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 459,556 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.46 ile 1.84 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 1.84 ile SKA olurken onu yüzde 1.16 ile IPA ve yüzde 1.11 getiri ile TMO takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.46 ile TCD olurken onu yüzde -0.30 ile TKD ve yüzde -0.29 getiri ile MAD takip etti.

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