Hisse fonları kazandırırken BİST 100 kaybettirdi

Hisse fonları son bir ayda yüzde 14.25 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -2.45 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 04/09/2018 itibari ile toplam 263 fondan 260 tanesi yükselirken 2 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 85,3 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.09 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.58 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 17.81 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,869,826 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.52 ile 1.95 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 1.95 ile AET olurken onu yüzde 1.87 ile IGE ve yüzde 1.84 getiri ile AEB takip etti.Günün en fazla değer kaybeden Emeklilik BES-Gönüllü fonları yüzde 0.52 ile ATE ve yüzde -0.20 ile VET oldu.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 04/09/2018 itibari ile toplam 23 fondan 23 tanesi yükselirken kaybettiren BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu olmadı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.39 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.13 arttı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 9.66 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,542,512 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.97 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 14.25 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -2.45 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.88 ile 1.84 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 1.84 ile AEB olurken onu yüzde 1.68 ile ABE ve yüzde 1.67 getiri ile BEH takip etti.Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kaybettiren fon olmadı.

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