‹ Önceki Haber Kozmetik devine 4,7 milyar dolar tazminat Kozmetik devine 4,7 milyar dolar tazminat Sonraki Haber › Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında yatırımcı sayısı 24.7 milyon oldu Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında yatırımcı sayısı 24.7 milyon oldu

1 yılda değişim yüzde 20'yi aştı

13.07.2018 - 14:07
1 yılda değişim yüzde 20'yi aştı

Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 20.64 oldu.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 49,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.30 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.48 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 11.34 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,538,617 oldu.Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.07 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.57 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -3.91 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 7.89 değer kazandıkları görülüyor.

Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 9.22 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.57 ile 3.37 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 3.37 ile YAY olurken onu yüzde 2.82 ile AFT ve yüzde 2.76 getiri ile GUH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -2.57 ile ALC olurken onu yüzde -2.45 ile YAS ve yüzde -2.05 getiri ile EC2 takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 13/07/2018 itibari ile toplam 82 fondan 32 tanesi yükselirken 50 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,8 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.39 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.54 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 20.64 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 470,241 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.38 ile 0.92 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.92 ile AIG olurken onu yüzde 0.82 ile IPJ ve yüzde 0.34 getiri ile MAD takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -1.38 ile DZA olurken onu yüzde -1.31 ile YAR ve yüzde -1.19 getiri ile ECA takip etti.

RAPORUN TAMAMINI  GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

 


‹ Önceki Haber Kozmetik devine 4,7 milyar dolar tazminat Kozmetik devine 4,7 milyar dolar tazminat Sonraki Haber › Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında yatırımcı sayısı 24.7 milyon oldu Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında yatırımcı sayısı 24.7 milyon oldu
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
89.898 Değişim: 0,36% Hacim : 7.041 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 89.317 13.07.2018 Yüksek 91.021
Açılış: 89.999
4,8561 Değişim: 0,02%
Düşük 4,8186 14.07.2018 Yüksek 4,8809
Açılış: 4,8551
5,6707 Değişim: -0,08%
Düşük 5,6221 14.07.2018 Yüksek 5,7052
Açılış: 5,6751
194,02 Değişim: -0,50%
Düşük 192,55 13.07.2018 Yüksek 195,57
Açılış: 194,99
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.