1 yılda değişim yüzde 20'yi aştı

Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 20.64 oldu.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 49,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.30 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.48 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 11.34 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,538,617 oldu.Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.07 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.57 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -3.91 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 7.89 değer kazandıkları görülüyor.

Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 9.22 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.57 ile 3.37 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 3.37 ile YAY olurken onu yüzde 2.82 ile AFT ve yüzde 2.76 getiri ile GUH takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -2.57 ile ALC olurken onu yüzde -2.45 ile YAS ve yüzde -2.05 getiri ile EC2 takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 13/07/2018 itibari ile toplam 82 fondan 32 tanesi yükselirken 50 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,8 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.39 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.54 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 20.64 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 470,241 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.38 ile 0.92 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.92 ile AIG olurken onu yüzde 0.82 ile IPJ ve yüzde 0.34 getiri ile MAD takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -1.38 ile DZA olurken onu yüzde -1.31 ile YAR ve yüzde -1.19 getiri ile ECA takip etti.

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