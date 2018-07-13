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Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında yatırımcı sayısı 24.7 milyon oldu

13.07.2018 - 14:07
Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında yatırımcı sayısı 24.7 milyon oldu

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı 24,748,174 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 13/07/2018 itibari ile toplam 263 fondan 100 tanesi yükselirken 159 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.38 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.11 azaldı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 14.73 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,748,174 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.72 ile 2.41 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 2.41 ile AVR olurken onu yüzde 1.15 ile ABE ve yüzde 1.10 getiri ile ALR takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -2.72 ile ALI olurken onu yüzde -1.95 ile IEH ve yüzde -1.91 getiri ile HHB takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 13/07/2018 itibari ile toplam 23 fondan 1 tanesi yükselirken 22 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.40 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 8.07 azaldı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 8.25 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,557,824 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.07 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.57 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -3.91 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.95 ile 1.15 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 1.15 ile ABE oldu.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -1.95 ile IEH olurken onu yüzde -1.91 ile HHB ve yüzde -1.84 getiri ile BBH takip etti.

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