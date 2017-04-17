Gösterge faiz geriledi

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi referandum sonrası bu sabah ilk işlemlerde düşüşle açıldı.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi referandum sonrası ilk işlemlerde düşüşle açıldı. Cuma günü yüzde 11.11 seviyesinden kapanan 24 Şubat 2027 itfalı gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.89'a kadar geriledikten sonra spot piyasada saat 0945'te son işlemde yüzde 10.90 seviyesinde.

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Parlamenter sistem yerine cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin getirilmesini ve cumhurbaşkanına geniş yetkiler verilmesini öngören anayasa değişikliği resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 51'in üzerinde destek alırken, muhalefet sonuçların "meşruiyetini" tartışmaya açtı.