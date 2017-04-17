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Meclis'te mesai başlıyor

17.04.2017 - 08:29

TBMM, bugün gerçekleştirilen halk oylaması nedeniyle verdiği bir aylık aranın ardından, bu hafta çalışmalarına tekrar başlayacak.

TBMM Genel Kurulunun çalışmalarına ara verdiği 16 Mart Perşembe gününe kadar son dört ayda, 93 ülke ile imzalanan uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin 243 tasarıyı kabul ederek rekor kıran Meclis, halk oylaması sonrası 18 Nisan Salı günü çalışmalarına başlıyor.

Meclisi, aradan sonra toplandığı ilk gün, önemli bir gündem maddesi bekliyor. Ülke genelinde devam etmekte olan ve 19 Ocak Perşembe günü 3 ay süre ile uzatılan olağanüstü halin (OHAL) süresi, 19 Nisan Çarşamba günü saat 01.00'de sona eriyor.

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OHAL'in 19 Nisan'dan itibaren tekrar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresinin hafta başında TBMM Başkanlığına sevk edilmesi halinde, TBMM Genel Kurulunda 18 Nisan günü bu tezkere görüşülecek.

Resmi Gazete'nin 5 Ocak tarihli sayısında yer alan kararda, "Anayasa'nın 120'nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin birinci fıkrasının b bendine göre ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 01.00'dan itibaren olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması hakkında Bakanlar Kurulu'nca 3 Ocak 2017 tarihinde alınan Karar, TBMM Genel Kurulu'nun 3 Ocak 2017 tarihli 49. birleşiminde onaylanmıştır" denilmişti.

Genel Kurulda, OHAL'in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresinin yanı sıra bazı uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin tasarılar da görüşülecek.


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