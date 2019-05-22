Sterlin'de 'Brexit' düşüşü | Döviz Haberleri

Sterlin, Birleşik Krallık Başbakanı May’in yeni Brexit önerisine ilişkin yaşanan gelişmelerle geriledi.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in yeni Brexit anlaşması önerisinin, yeni destek bulamayacağının anlaşılması sonrasında sterlin dünkü kazançlarını geri verdi.

Basına yansıyan haberlerde, May'in anlaşma önerisinin yeni milletvekilleri kazanamadığı ve partisinden 21 milletvekilinin daha desteğini yitirdiği belirtilirken, partinin yeni bir güvenoyu ile May'in görevden ayrılışını hızlandırarak, ülkenin Avrupa Briliği'nden ayrılışını bir kez daha ertelemesini sağlamak istedikleri ileri sürüldü.

İşçi Partisi'nden bir milletvekili, May'in haziran ayı başında yapılmasını planladığı Brexit anlaşması oylamasını iptal etmesi gerektiğini söyledi. Gelişmeler etkisiyle, sterlin dolar karşısında yüzde 0.33 düşüşle 4 Ocak tarihinden bu yana en düşük düzeyi olan 1.2663 düzeyine ve euro karşısında yüzde 0.25 değer kaybederek, 1.1353 düzeyine geriledi.