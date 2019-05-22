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Bakan Selçuk: Eczacılar için 230 milyon liralık iyileşme sağlandı

22.05.2019 - 14:19
Bakan Selçuk: Eczacılar için 230 milyon liralık iyileşme sağlandı | Ekonomi Haberleri

Bakan Selçuk “SGK ile TEB arasında imzalanan protokol ile eczacılarımıza 230 milyon lira iyileştirme sağladık” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu’yla Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) arasında imzalanan protokol kapsamında, eczacılar için yıllık 230 milyon lira değerinde bir iyileştirme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Mutabakat, tüm Eczacı Oda Başkanları ile birlikte sağlandı.

Tüm Eczacı Oda Başkanlarının geçtiğimiz günlerde ilk kez bakanlığında bir araya geldiğini belirten Bakan Selçuk, bu protokol için son 2 ayda 8 toplantı yapıldığını, TEB heyeti ile çok yakın çalışma imkanı bulduklarını söyledi.

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Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Türkiye genelinde 25 bin 500 eczane ile sözleşmesinin bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, “Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı dünyanın neresinde olursa olsun erişime açmak için çalışıyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, “Yaptığımız protokolle ortaya koyduğumuz iyileştirmeler, SGK'nın gücünü vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunma konusundaki kararlılığının, çalışmasının, azminin, inancının bir sonucudur.” ifadesini kullandı.

Reçete başına eczanelere ödenen hizmet bedeli enflasyon oranında arttırıldı.

Protokol kapsamında eczanelere iki alanda güçlü mali iyileştirmeler yaptıklarını ifade eden Bakan Selçuk, “Eczanelerin reçete başına kendilerine ödenen reçete hizmet bedelini enflasyon oranında artırdık. Bu eczacılarımıza 1 Nisan 2019’dan tarihinden itibaren karşıladıkları her reçete için 43 kuruş ile 4 lira 39 kuruş arasındaki reçete hizmet bedelini ödemeye başladık.

Bakan Selçuk, eczanelerin kuruma yapacağı indirim oranlarına ilişkin satış hasılatı baremlerinde de yüzde 20 oranında artış yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Bakan Selçuk, “İmzalanan protokolün vatandaşlarımıza ve eczacılarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Milletimizin sağlığa erişimini 7 gün 24 saat büyük bir özveri ile sağlayan eczacılarımıza tüm emekleri için, TEB ailesine müzakereler sürecinde gösterdikleri yapıcı tutum için teşekkür ediyoruz.” dedi.


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