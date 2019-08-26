Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Geçtiğimiz haftayı 5.75 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 5.83 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, Türkiye piyasaları kapalıyken uluslararası piyasada 6.2987 TL'ye kadar yükselirken; gün içerisinde en düşük 5.7668 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.02 itibarıyla 5.7970 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.4454 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 7.0887 TL seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, dolar kuru için 5.75 TL'nin destek konumunda bulunduğunu belirtirken, 5.85 TL'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.33 yükselişle 97.85 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1114 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.00 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.01 seviyesinde bulunuyor.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,82 azalışla 96.351,34 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 797,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi yüzde 1,15 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,73 ile inşaat, en çok gerileyen ise 1,56 ile gıda, içecek oldu.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin haber akışının piyasalar tarafından takip edildiğini belirtti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve Dallas Fed imalat sektörü aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 94.300 puanın destek, 96.750 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN 285 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 285 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın, cuma günü dolar/TL'de yatay bir seyir izlenmesine rağmen altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel yüzde 1,97 artarak günü 283,2 liradan tamamladı.

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Asya piyasalarında işlemlerin sığ olduğu saatlerde dolar/TL'nin sert hareketle yaklaşık son bir yılın zirvesini görmesinin etkisiyle gram altın da tarihin en yüksek seviyesi olan 316,7 liraya çıktı.

Sabah saatlerinde dolar/TL'nin tekrar 5,80 seviyelerinde dengelenmesiyle gerileyen gram altın, saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,8 yükselişle 285 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 468 lira, Cumhuriyet altını 1.910 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 1.531 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve Dallas Fed imalat sektörü aktivite verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.525 doların destek, 1.545 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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